Nigériai potyautasok 2 hetet éltek túl a hajó kormánylapátján az óceánon hánykolódva - videó

Egy nigériai potyautas-csapatnak a friss jelentések szerint úgy sikerült túlélnie az Atlanti-óceánt átszelő veszélyes 14 napos utat egy teherhajó kormánylapátján, hogy az alattuk lezúduló óceánvízből és saját vizeletükből ittak.



A négy férfi, akik Európa helyett végül Brazíliában kötöttek ki, a június 27-én kezdődött útjuk 10. napján kifogytak az ételből és az italból, és úgy döntöttek, hogy ahhoz fordulnak, amit az anyatermészet kínálni tud nekik - írja a Reuters a személyes beszámolóikra hivatkozva.



"Azt hittem, hogy Európába megyek, aztán egyszer csak ott találtam magam Brazíliában" - mondta Roman Ebimene Friday, az egyik potyautas a Reutersnek, miután a brazil szövetségi rendőrség kimentette a Rio de Janeiro melletti Vitoria kikötőjében.



"Szóval amikor a szövetségi rendőrség jött, azt sem tudtam, hol vagyok... Szóval jött a szövetségi rendőrség, és megkérdezték: 'Tudod, hogy hol vagy?'. Azt mondtam, hogy nem. Erre azt mondták: 'Ez Brazília'" - mondta Friday egy interjúban. "Ez volt az első dolog, amit mondtak: 'Ez Brazília'. Azt mondtam, 'Hűha, ez Brazília'. Eljutottam Brazíliába. Boldog vagyok."



A 35 éves férfi és egy másik potyautas, a 38 éves Thankgod Opemipo Matthew Yeye úgy döntött, hogy Brazíliában marad és menedékjogot kér, míg a másik két férfi kérésére visszautazott Nigériába - írja a Reuters.



Mindkét férfi azt mondta, hogy a gazdaság állapota, a politikai instabilitás és a bűnözés miatt menekült el Nigériából - jelentette a hírügynökség.



Friday elmondta, hogy egy halász barátja evezte őt június 27-én a libériai zászló alatt közlekedő Ken Wave teherhajó tatjához Lagosban, csakhogy a három másik potyautas már a hajó kormányrúdjánál várakozott.



Az Atlanti-óceánt átszelő több mint 5.600 kilométeres út során a férfiak egy hálóhoz kötötték magukat, amelyet a hajó kormányrudazatának területén állítottak fel, hogy megakadályozzák, hogy a vízbe essenek, és ügyeltek arra, hogy csendben legyenek, nehogy a hajó legénysége észrevegye őket - számolt be a Reuters is.



"Talán ha elkapnak, akkor a vízbe dobnak" - idézték Fridayt. "Ezért megtanítottuk magunkat arra, hogy soha ne csapjunk zajt".



"Szörnyű élmény volt számomra. Ez volt az első alkalom, még soha nem próbáltam ilyet. De mivel már eldöntöttem, hogy elmegyek... csak összeszedtem a bátorságomat" - mondta Yeye a Reutersnek. "De aztán nem könnyű. A tenger, a hajó, rázkódott. Nagyon féltem, de most itt vagyok Brazíliában".

