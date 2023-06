Társadalom

Tizenháromról tizenhat évre emelték Japánban a szexuális beleegyezés korhatárát

Pénteken a szexuális bűncselekmények elleni fellépés ügyében előterjesztett jogszabály-módosítási csomag részeként tizenháromról tizenhat évre emelték a szexuális beleegyezés korhatárát Japánban.



A felsőház által pénteken egyhangúlag jóváhagyott módosítások a többi között pontosítják a nemi erőszak miatti eljárás megindításának előfeltételeit, és üldözendővé teszik a kukkolást.



A beleegyezési korhatárt 1907-ben vezették be Japánban, és azóta több mint száz éven át változatlan volt.



A 13 év az egyik legalacsonyabb volt a világon.



Az új szabályok értelmében két 13 évesnél idősebb büntetlenül léphet egymással nemi kapcsolatba, ha nincs köztük öt évnél nagyobb korkülönbség.



A most elfogadott módosítások büntetik azt is, ha valaki fenyegetéssel, csábítással vagy pénzzel akar rávenni egy 16 évesnél fiatalabbat, hogy szexuális céllal találkozzanak. Ezért egy év börtön és félmillió jen (mintegy 1,2 millió forint) büntetés szabható ki.



A büntető törvénykönyv nemi erőszakkal kapcsolatos passzusát 2017-ben, több mint egy évszázad után szigorították, de jogvédők szerint még így sem bünteti kellőképpen az elkövetőket. 2019-ben tüntetések is voltak országszerte, miután több, nemi erőszakkal kapcsolatos ügyben a vádlottakat felmentették. A hatályos jogszabály bírálói azt kifogásolják, hogy az ügyészeknek továbbra is bizonyítaniuk kell, hogy az elkövető erőszakot és fenyegetést alkalmazott áldozatával szemben, ami teret nyit az áldozathibáztatásnak, ha előkerül az az érv, hogy az áldozat "nem állt ellen eléggé".