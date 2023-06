Híresség

Megszűnik Harry herceg és felesége Spotify-szerződése

A pár Archewell Audio podcastvállalkozása a Spotify vállalattal 2020-ban aláírt megállapodás óta csupán egy podcastsorozatot készített Archetypes címmel.

Közös megegyezéssel megszűnik Harry hercegnek és feleségének, Meghan, sussexi hercegnőnek a Spotify streamingszolgáltatóval kötött szerződése - számolt be róla pénteken a The Guardian online kiadása.



A pár Archewell Audio podcastvállalkozása a Spotify vállalattal 2020-ban aláírt megállapodás óta csupán egy podcastsorozatot készített Archetypes címmel.



A Variety értesülése szerint a Spotify több tartalmat várt az Archewell Audiótól, Harry és Meghan viszont szerette volna, ha műsoraikat nem csak kizárólag a Spotify forgalmazhatja.



A házaspár 2020 januárjában mondott le a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátandó hivatalos funkcióiról, és új életet kezdett Amerikában. Az Archewell jövedelmező üzleti kapcsolatokat kötött egyebek mellett a Netflix és a Spotify szolgáltatókkal.



Tavaly a korábbi amerikai elnök, Barack Obama és felesége, Michelle Obama is befejezte Spotify-jal való együttműködését, amely podcastjukat szintén exkluzív szerződéssel forgalmazta, és inkább az Amazon Audible vállalkozásával kötött szerződést.