Fegyverkezés

Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt

Észak-Korea két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát tesztelt csütörtökön saját szárazföldje és a Japán-tenger felett - közölte a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága.



A tájékoztatás szerint a rakétákat Phenjan közeléből indították el az esti órákban, és a Koreai-félsziget keleti partjánál csapódtak a tengerbe.



A vezérkar a sajtóval azt közölte: a dél-koreai hadsereg "az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve továbbra is fenntartja a szükséges készültséget".



A teszt tényét megerősítette a japán védelmi minisztérium, hozzátéve, hogy mindkét rakéta ötven kilométeres magasságot ért el, és az indítóhelytől körülbelül nyolcszáz kilométeres távolságban csapódtak a tengerbe. A tárca egyik tisztségviselője azt állította, hogy a rakéták már Japán kizárólagos gazdasági övezete területén csapódtak be. Kisida Fumio japán miniszterelnök közlése szerint a rakéták nem okoztak kárt.



Az indítás becsült ideje előtt alig egy órával az észak-koreai védelmi minisztérium szóvivője bírálta a dél-koreai hadsereg és az amerikai erők aznapi "felelőtlen és provokatív" közös hadgyakorlatát, és "elkerülhetetlen következményekre" figyelmeztetett.



A hadgyakorlat helyszíne a két Koreát elválasztó határmenti övezettől mintegy huszonöt kilométerre délre volt.



Észak-Korea rendre elítéli a térségben tartott dél-koreai-amerikai hadgyakorlatokat, mert szerinte azok fenyegetik a regionális stabilitást.



ENSZ-határozatok tiltják Észak-Korea számára a ballisztikus rakéták fejlesztését, melyek típustól függően akár nukleáris robbanófejek célba juttatására is képesek lehetnek. A phenjani vezetés súlyos nemzetközi szankciók hatálya alatt áll nukleáris programja miatt.