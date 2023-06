Bűnügy

A Nottinghami Egyetem korábbi hallgatója a városban elkövetett gyilkosságok gyanúsítottja

A rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint a Nottinghami Egyetem volt hallgatója a városban kedden elkövetett hármas gyilkosság gyanúsítottja. A 31 éves férfit őrizetbe vették, az ügyben mást nem keresnek, a nyomozók továbbra is nyitott kérdésként kezelik, hogy mi lehetett a támadás indítéka.



A Londontól 180 kilométerre északnyugatra fekvő, 320 ezer lakosú nagyváros központjában a Nottinghami Egyetem két 19 éves hallgatója, Grace O'Malley-Kumar és Barnaby Webber, valamint Ian Coates, az egyik nottinghami középiskola 65 éves gondnoka vált a keddi késeléses támadás áldozatává.



A Nottinghamshire megyei rendőrség legfrissebb, csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a gyanúsított a két fiatal egyetemista meggyilkolása után gyalog megközelített egy idősotthont, ahová megpróbált behatolni, de ez a kísérlete kudarcba fulladt.



A feltételezett elkövető ezután ölte meg harmadik áldozatát, az iskolai gondnokot, és a gondnok furgonjával megpróbált elgázolni egy férfit, akit jelenleg is súlyos sérülésekkel ápolnak a helyi kórházban.



A gyanúsított két másik járókelőt is megpróbált elütni, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek, de a járművet ekkor már egy rendőrautó követte.



A rendőrök ezután elektromos sokkoló használatával elfogták a feltételezett tettest.



A megyei rendőrkapitányság csütörtöki tájékoztatása szerint a gyanúsított a Nottinghami Egyetem egykori hallgatója, de a nyomozók nem hiszik, hogy ennek a ténynek köze lenne a véres ámokfutáshoz.



A rendőrség közölte, hogy az őrizetes további kihallgatásához a vizsgálati fogság 36 órányi meghosszabbítását kérte a helyi magisztrátusi bíróságtól, amely teljesítette a kérést.



A kapitányság hangsúlyozta, hogy a vizsgálatban továbbra is részt vesz az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat, de a nyomozók változatlanul nyitott kérdésként kezelik, hogy mi lehetett a gyanúsított indítéka.



A csütörtöki tájékoztatás szerint az ügy kivizsgálására külön nyomozócsoport alakult, amelynek tagjai folytatják a gyanúsított kihallgatását, emellett térfigyelő kamerák felvételeit is begyűjtötték, házkutatásokat végeznek a városban és szemtanúkat hallgatnak meg.