Háború

Moszkva felvázolta a nukleáris fegyverek használatának feltételeit

Oroszország potenciálisan csak akkor folyamodhatna nukleáris fegyverekhez, ha puszta léte kerülne veszélybe - jelentette ki csütörtökön Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivő.



A több mint 100 ország küldötteinek részvételével zajló Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF) margóján Zakharova megismételte, hogy Moszkva utolsó védekezési eszköznek tekinti nukleáris fegyvereit.



"Oroszország nukleáris elrettentő politikája tisztán védelmi jellegű, és a nukleáris fegyverek feltételezett alkalmazása egyértelműen a rendkívüli körülményekre korlátozódik" - mondta Zakharova.



Kifejtette, hogy ezek közé tartozhat egy Oroszország vagy szövetségesei elleni, nukleáris vagy más tömegpusztító fegyverekkel végrehajtott támadás, vagy "egy olyan hagyományos agresszió, amely az állam létét fenyegeti".



"Ez az alapvető pont változatlan marad" - hangsúlyozta.



A szóvivő a továbbiakban megismételte, hogy "Oroszország teljes mértékben elkötelezett azon elv mellett, hogy soha nem szabad nukleáris háborút vívni". "Ebben nem lehetnek győztesek" - mondta, sürgetve a többi nukleáris országot, hogy ők is fogadják el ezt az álláspontot.



Zakharova megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt héten közölte, hogy Moszkva július elején megkezdi a taktikai atomfegyverek telepítését Fehéroroszországban, amint minden szükséges létesítmény készen áll. Oroszország először márciusban jelentette be, hogy ilyen fegyverek elhelyezését tervezi a szomszédos országban, válaszul arra, hogy Nagy-Britannia úgy döntött, szegényített urániumot tartalmazó lövedékekkel szereli fel Ukrajnát.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár csütörtökön az ügyet kommentálva "vakmerőnek" ítélte Oroszország nukleáris retorikáját, és közölte, hogy az Egyesült Államok vezette katonai blokk szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. Megjegyezte azonban, hogy "eddig nem láttunk olyan változást az [orosz] nukleáris magatartásban, amely a mi magatartásunk megváltoztatását igényelné".



A Nyugaton újra felerősödtek a félelmek, hogy Oroszország az ukrajnai konfliktus közepette bevetheti hatalmas nukleáris arzenálját, miután Putyin tavaly év végén jelezte, hogy Moszkva "minden rendelkezésünkre álló eszközt" be fog vetni népe és területe védelmére. Magas rangú orosz tisztviselők azonban számos alkalommal hangsúlyozták, hogy Moszkva senkit sem fenyeget nukleáris fegyverekkel.