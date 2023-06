Háború

A Nyugat azt mondta nekünk, hogy 'öljünk meg minél több oroszt' - ukrán védelmi miniszter

Mielőtt korlátlan katonai segítségre kötelezték volna magukat, Kijev támogatói a maximális veszteségeket akarták okozni bármilyen megadás előtt - mondta Alekszej Reznyikov. 2023.06.15 12:22 ma.hu

Az ukrajnai konfliktus kezdeti napjaiban Kijev nyugati támogatói azt akarták, hogy erői katonai segítség nélkül is beérjék, és "annyi oroszt öljenek meg", amennyit csak tudnak, mielőtt elismerik a vereséget - mondta Alekszej Reznyikov ukrán védelmi miniszter a Foreign Policy magazinnak.



Mielőtt a NATO vezetői ígéretet tettek arra, hogy támogatják Ukrajna háborús erőfeszítéseit, "ameddig csak szükséges", az orosz erők bevonulását követő napokban és hetekben nem volt világos, hogy a Nyugat milyen mennyiségű és minőségű fegyvereket hajlandó küldeni Kijevnek.



"Azt mondták nekünk: 'Ássatok árkokat, és öljetek meg annyi orosz embert, amennyit csak tudtok, mielőtt vége lesz'. Az emberek azt hitték, hogy a győzelmünk lehetetlen".



Mára azonban - dicsekedett Reznikov - Ukrajna "Bradley-ket, Strykereket, Abramseket, Leopárdokat és még sok mást" kapott, és hamarosan amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépekkel is felszerelik őket.



A Fehér Ház fenntartja, hogy az Ukrajnába irányuló amerikai fegyverszállítások - amelyek értéke eddig több mint 40,4 milliárd dollár - célja, hogy Kijev minél több harctéri sikert érjen el, mielőtt a konfliktus végül a tárgyalóasztalnál rendeződik. Egyes amerikai tisztviselők és törvényhozók azonban ennél kendőzetlenül fogalmaznak.



"Az oroszok haldokolnak" - mondta Lindsey Graham republikánus szenátor Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnöknek egy múlt havi kijevi látogatása során. "Ez a legjobb pénz, amit valaha elköltöttünk".



A Kreml "kannibalizmusnak" nevezte Graham kijelentését, és orosz tisztviselők többször is rámutattak az ukrán kormány hasonló kijelentéseire annak bizonyítékaként, hogy a katonai műveletet a végsőkig kell vinni.



Reznyikov a Foreign Policy-nak elmondta, hogy Ukrajna vissza akarja szorítani az orosz erőket az ország 2014 előtti határaira, ami a Krím visszafoglalását jelentené. Ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország nem fogja nukleáris fegyverekkel megvédeni a területét - ahogyan azt az orosz nukleáris doktrína előírja -, a nukleáris fenyegetést "blöffnek" nevezte.



A Krím visszafoglalására tett ígéreteik ellenére az ukrán csapatok jelenleg tétován próbálják áttörni az orosz védelmi vonalakat Zaporizzsja közelében. Az orosz védelmi minisztérium becslései szerint Kijev több ezer katonát és több tucat nyugatról biztosított járművet veszített a több mint egy hete tartó, légi támogatás nélküli támadások során.



Vlagyimir Putyin orosz elnök "lenyűgözőnek" nevezte az ukrán hadsereg veszteségeit, és az ország kormányát hibáztatta azokért az intézkedésekért, amelyek a jelenlegi "tragikus" állapotba sodorták a helyzetet.