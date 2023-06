Tragédia

Több mint 100-an haltak meg a nigériai hajókatasztrófában

Legalább 103 ember megfulladt, többeket pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miután hétfőn kora reggel felborult egy csónak a Niger folyón Nigéria déli részén - közölte a térség rendőrségi szóvivője a médiával.



A helyi média jelentése szerint az áldozatok, köztük egy apa és négy gyermeke, egy esküvőről tartottak hazafelé a Niger állambeli Egboti faluban. A jelentések szerint a hajón több mint 300 utas tartózkodott. A The Punch szerint Egbu, Dzakan, Kpada, Kuchalu és Sampi lakói voltak.



Ibrahim Umar Bologi II, a baleset helyszínéül szolgáló Patigi hagyományos uralkodója újságíróknak elmondta, hogy a folyó hullámai elöntötték a hajót, ami miatt az egy vízbe sodort fának ütközött. Elmondta, hogy a keresési és mentési művelet folyamatban van.



"Eddig 103 halottunk és több mint 100 túlélőnk van" - mondta Ajayi az AFP-nek, hozzátéve, hogy "a halálos áldozatok száma valószínűleg emelkedni fog".



Nigéria elnöke, Bola Tinubu azt mondta, hogy "mélyen elszomorította" a hír, és részvétét fejezte ki az érintett családoknak.



Tinubu megbízta Kwara állam kormányát és az illetékes ügynökségeket a baleset okának kivizsgálásával, ugyanakkor felszólított arra, hogy "azonnali segélyt és szükséges segítséget" nyújtsanak a túlélőknek és az áldozatok családjainak.



Az elnök azt is megígérte, hogy kormánya foglalkozni fog az ország belvízi közlekedésével kapcsolatos kihívásokkal, ahol a távoli területeken gyakoriak a hajóbalesetek.



A múlt hónapban egy csónak felborult a Dandeji folyón, Nigéria északnyugati részén, Sokoto államban, és a fedélzeten tartózkodó 36 utas közül 15-en meghaltak.