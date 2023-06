Időjárás

Kegyetlen árvíz sújtja az egykori olimpiai várost - videók

Vészhelyzetbe került szerdán az oroszországi fekete-tengeri üdülőváros, Szocsi, mivel a heves esőzések miatt a helyi Matsesta folyó megáradt, megtöltve a város utcáit iszapos áradattal.



A közösségi médiában közzétett videók szerint az áradások elmosták a parkoló autókat, és elárasztották a város számos épületének földszintjét. A felvételeken látható, ahogy a város utcái és udvarai törmelékkel teli, mocskos tavakká változnak.



A város főútvonalain járműveket láttak sodródni, ahogy az árvíz elsodorta őket. A város több kisebb folyóján is dübörgő, gyors mozgású áramlatok alakultak ki, amelyek néha inkább hasonlítottak sárlavinákra, mint közönséges vízfolyásokra.



Néhány autót a jelek szerint megrongáltak a vízáradat által kidöntött fák is. A helyi média szerint Szocsiban több lakónegyedet is érintett a katasztrófa.



Egyes hírügynökségek arról számoltak be, hogy a helyi hatóságok megfontolják a kiürítés elrendelését a sárcsuszamlások miatt. A lapok szerint a városban bekapcsolták a riasztókat és a hangszórókat, hogy a kiürítésről szóló döntés esetén figyelmeztessék a helyieket. Az üdülőváros strandjait lezárták, és a körülmények javulásáig tilos a fürdés.



A regionális katasztrófavédelmi minisztérium szerint tíz településen, köztük Szocsiban összesen 183 háztartást érintett a katasztrófa. Két autópályahíd is összeomlott. Az özönvízszerű esőzések a jelentések szerint késő délelőttre megszűntek - közölték a tisztviselők, hozzátéve, hogy 155 szakembert és 59 egységet vezényeltek az érintett területekre.



Az orosz hatóságok hivatalosan nem számoltak be az árvízzel kapcsolatos halálesetekről vagy sérültekről.

⛈️ Сочи уходит под воду.

Беды натворили проливные дожди и река Мацеста, которая вышла из берегов.

Уровень воды в Хостинском районе поднялся почти до второго этажа! ☔️ pic.twitter.com/LkPFQ5qo0c — Татьяна 2.0 🌹🌲 (@tatkaural) June 14, 2023