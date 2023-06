Migráció

Robert Golob: Szlovénia nem vezet be határellenőrzést Horvátország felé

Szlovénia nem vezet be határellenőrzést Horvátország felé, Ausztria viszont fenntartja az ellenőrzést a szlovén határon, de ősszel felülvizsgálja az intézkedés eredményességét Robert Golob szlovén miniszterelnök és Karl Nehammer osztrák szövetségi kancellár keddi bécsi tárgyalásának az eredményeképpen.



A szlovén miniszterelnök egy évvel hivatalba lépését követően először tett hivatalos látogatást schengeni szomszédjánál, hogy a két ország között kialakult határellenőrzési vita rendezéséről tárgyaljon az ellenétek kiéleződésének megelőzése érdekében a nyaralási szezon kezdetével.



Határellenőrzések Horvátországgal szemben "természetesen nem lesznek" - közölte a szlovén miniszterelnök az osztrák kancellárral Bécsben folytatott megbeszélését követően - mivel azok szerinte "nem hatékonyak". Golob megismételte követelését az osztrák féllel szemben, hogy hagyjon fel az ellenőrzéssel a szlovén határon. Karl Nehammer azonban ebben a kérdésben hajthatatlannak mutatkozott.



Az osztrák belügyminisztérium Golob látogatását megelőzően publikálta a legfrissebb szlovéniai migrációs adatokat, amelyek az illegális határátlépések "drámai" növekedését mutatják. Június elejéig a szlovén hatóságok 16 131 személyt tartóztattak fel, míg a tavalyi azonos időszakban 4598-at.



"Nem akarjuk sem a saját lakosságunkat, sem a szomszédjainkat olyan intézkedésekkel terhelni, amelyek nem hatékonyak" - mondta a szlovén kormányfő. Rámutatott: a Szlovéniában elfogott illegális határátlépők magas száma ugyanis pont az egyéb intézkedések hatékonyságát támasztja alá az illegális migráció visszaszorításában. "Minden migránst regisztrálunk és pont ezért magasak a számok. Ez sokkal hatékonyabb megoldás a határellenőrzésnél" - mondta.

A szlovén miniszterelnök ezzel kapcsolatban Dánia példáját hozta fel, ahol májusban megszüntették meg az ellenőrzést a német határon, és inkább a hátországi ellenőrzésekre helyezik a hangsúlyt. Szerinte hasonlóképpen kellene eljárnia Ausztriának, Szlovéniának és Horvátországnak is egy közös kezdeményezés keretében. "Kezdeményezzük a migrációs áramlások regionális szintű ellenőrzését a teljes területen, nem csak a határokon" - vetette fel Golob. "Nem a schengeni szabályok felszámolása Szlovénia célja, hanem új, példamutató megoldást keresünk a migráció kezelésére" - mondta.



Nehammer kancellár üdvözölte a szlovén miniszterelnök javaslatát és jelezte, hogy felhatalmazást ad Gerhard Karner belügyminiszternek az együttműködés bővítésére Szlovéniával. Ugyanakkor megismételte, hogy szükségesnek tartja az ellenőrzés fenntartását az osztrák-szlovén határon. Elmondta, hogy az idén már 18 ezer menedékkérelmet nyújtottak be Ausztriában és ezeknek a migránsoknak a nagy részét még nem regisztrálták más uniós tagállamban. Ez a szám önmagában is azt mutatja - vélte -, hogy a schengeni térség "nem működik".



Nehammer jelezte, hogy az ősszel ismét megvizsgálhatják a szlovén határellenőrzés kérdését. "Ha csökken a nyomás, akkor szó lehet róla" - mondta az intézkedés hat hónapos lejáratára utalva.



Ausztria május közepén hosszabbította meg fél évvel a határellenőrzést, ami Ljubljanában erős neheztelést váltott ki.