Ukrajnai háború

Uniós biztos: az Ukrajna helyreállításába és újjáépítésébe történő beruházás nem várhat a háború végéig

Az Ukrajna helyreállításába és újjáépítésébe történő beruházás nem várhat a háború végéig - jelentette ki Valdis Dombrovskis uniós biztos, az Európai Bizottság alelnöke kedden az Európai Parlament plenáris ülésén.



A biztos a jövő héten Londonban tartandó ukrajnai újjáépítési konferenciával kapcsolatos vitában elmondta: a helyreállítás sok ukrajnai térségben már most elkezdődhet, a fellendülés támogatása magában foglalja az alapvető gazdasági tevékenység és infrastruktúra fenntartását, amelyek létfontosságúak a stabilitás és növekedés szempontjából.



Mint mondta, Ukrajna idén további támogatást igényel különösen a gyors helyreállítási szükségletek miatt, jelenlegi számítások szerint 40 milliárd dollár beruházást, olyan kiemelt területekbe, mint a polgári és energetikai infrastruktúra, a lakhatás, a magánszektor fejlesztése és a humanitárius igények kielégítése.



Hangsúlyozta, hogy helyreállítás és újjáépítés az Ukrajna által kidolgozott terv alapján valósulna meg, amely széles körű kormányzati szerepvállalást biztosít, támogatja világos jövőképet, az uniós csatlakozási pályát, és rámutatott, hogy Ukrajna újjáépítését orosz eszközökből is finanszírozni kell.



Felhívta továbbá a figyelmet, hogy az EU-nak szoros koordinációt kell kiépítenie az európai pénzügyi intézményekkel, mind az Európai Beruházási Bankkal, mind az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD), amelyek fontos szerepet játszanak Ukrajna újjáépítésében. Elmondta, hogy az Európai Beruházási Bank (EIB) és a bizottság kedden megállapodást ír alá, amely 100 millió euró hitel lehívását teszi lehetővé Ukrajna számára.



Dombrovskis lenyűgözőnek nevezte Ukrajna reformok terén végrehajtott erőfeszítéseit, de felhívta a figyelmet, hogy a szükséges változtatások még nem fejeződtek be.



"Az Európai Bizottság és uniós küldöttség szorosan együttműködik az ukrán tárgyalópartnerekkel néhány nyitott kérdésben. Fontos, hogy az EU azt az üzenetet küldje Ukrajnának és nemzetközi partnereinknek, hogy az EU készen áll arra, hogy 2023 után is fenntartható és kiszámítható pénzügyi támogatást biztosítson" - hangsúlyozta.



Mint mondta, az EU különleges szerepet fog játszani Ukrajna újjáépítésében, de az újjáépítési erőfeszítéseknek kéz a kézben kell járniuk a reformokkal, hogy modern és ellenálló ország váljon Ukrajnából, amely elköteleződik az EU mellett.