Románia

Lemondott Nicolae Ciuca román miniszterelnök

Lemondott miniszterelnöki tisztségéről Romániában Nicolae Ciuca, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke hétfőn, hogy a koalíciós egyezmény értelmében átadja helyét Marcel Ciolacunak, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének.



A PSD, a PNL és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével alakult nagykoalíció már a Ciuca-kabinet 2021 novemberében történt beiktatása előtt megállapodott a cseréről, amelyet a - hétfőn felfüggesztett - közoktatási sztrájk miatt halasztottak el néhány héttel.



Rövid sajtónyilatkozatában Ciuca rámutatott: az eredetileg május 25-ére beütemezett lemondását a koalíciós partnerekkel egyetértésben azért halasztották el, mert sürgősebb volt a társadalmi konfliktust lezárni. Úgy értékelte, hogy a tanügyi alkalmazottak bérének emeléséről szóló sürgősségi kormányrendeletek hétfői elfogadásával ez a célkitűzés, valamint a tanárok követelései is teljesültek, ugyanakkor kifejezte reményét: a szakszervezetek is megértik, hogy a kormány nem hozhat felelőtlen, populista intézkedéseket.



A liberális politikus nem vont mérleget kormányfői tevékenységéről, csak annyit mondott, hogy a nagykoalíciót egy politikai válság lezárása érdekében hozták létre, amelyeket további válságok követtek, de mandátuma idején sikerült megőrizni az ország stabilitását.



A folytatásról elmondta: gyors váltást terveznek, szerinte a Marcel Ciolacu vezette új kormányt akár már csütörtökön beiktathatja a parlament.



A PNL és a PSD nemcsak a kormányfői, hanem több miniszteri poszton is személycserét tervez, a kormányzati tisztségekért újrakezdődött harc miatt pedig kétségessé vált az RMDSZ további kormányzati részvétele.



Marcel Ciolacu PSD-elnök Ciuca lemondása után is megerősítette: továbbra is azt szeretné, hogy az RMDSZ kormányon maradjon, és amennyiben ő kap kormányalakítási megbízást az államfőtől, tárgyalóasztalhoz fog ülni Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel és Nicolae Ciucával.



Szombaton Ciolacu azzal a bejelentéssel állt a nyilvánosság elé, hogy az eddigiekhez képest más kormányzati posztokat ajánl a magyar szövetségnek, holott Kelemen Hunor már pénteken közölte vele, hogy az RMDSZ nem tudja elfogadni az európai projekteket kezelő, illetve az energiaügyi minisztérium vezetését a fejlesztési tárca és a környezetvédelem helyett.

Kelemen Hunor azt is jelezte: az RMDSZ nem távozik önként a kormányból, de nem zárja ki, hogy kihagyják a következő kabinetből. Hétfői nyilatkozatában az RMDSZ elnöke értelmetlennek nevezte azt a felvetést, hogy az RMDSZ adott esetben parlamenti támogatást nyújtson egy olyan kormánynak, amelyből "kilökték". A PNL-nek és a PSD-nek az RMDSZ szavazatai nélkül is kényelmes többsége van a parlamentben - tette hozzá.



Az elnöki hivatal másfél órával Ciuca lemondása után közölte: Klaus Iohannis államfő kiadta a kormányfői poszt megüresedésének tudomásul vételéről szóló rendeletet, egy másik rendeletben pedig Catalin Predoiu liberális igazságügyi minisztert nevezte ki ideglenes miniszterelnöknek.



Az elnök alkotmányos kötelezettségeinek megfelelően kedden egyeztetni fog a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításával megbízandó miniszterelnök-jelölt kinevezése érdekében - közölte az elnöki hivatal. A honlapon közzétett menetrend szerint a PNL, a PSD és a (nem magyar) kisebbségi frakció küldöttségét együtt, az RMDSZ-t viszont fél órával később fogadja Klaus Iohannis államfő.



Nicolae Ciuca a tizedik, parlament által beiktatott miniszterelnöke volt Romániának az utóbbi másfél évtizedben (az ügyvivők nélkül, illetve a kormány élére más politikai összetételű kabintettel visszatérő miniszterelnököket csak egyszer számolva). A kommunizmus bukása óta eltelt 33 évben a 18, parlament által beiktatott kormányfő közül csak három töltötte ki négyéves mandátumát: Nicolae Vacaroiu (1992-1996), Adrian Nastase (2000-2004) és Calin Popescu Tariceanu (2004-2008).