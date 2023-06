Színes

Megpróbálta megmászni a világ ötödik legmagasabb épületét, bilincsben végezte

A dél-koreai rendőrség őrizetbe vett egy brit férfit, aki hétfőn biztonsági segédeszközök nélkül próbálta megmászni a világ ötödik legmagasabb épületét, a 123 emeletes szöuli Lotte World Towert - írta a The Guardian című brit lap online kiadása.



A Csoszun Ilbo című dél-koreai újság által George King-Thompson néven említett 24 éves, rövidnadrágot viselő férfit több mint egyórás mászás után, a toronyház 73. emeleténél tartóztatták fel a hatóságok, majd arra kényszerítették, hogy szálljon be egy karbantartó kosárba, és belépjen az épületbe, amelynek lábánál eközben rendőrök és tűzoltók gyülekeztek.



A férfit 2019-ben már letartóztatták és börtönbe is került, mert megkísérelt felmászni a legmagasabb londoni felhőkarcoló, a Shard oldalán.



A szöuli Lotte World Tower megmászásával 2018-ban a "francia pókemberként" is emlegetett Alain Robert is próbálkozott, ám félúton fel kellett hagynia a kísérlettel, mert az épület biztonsági őrei közbeléptek.