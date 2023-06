Elképesztő!

40 napot éltek túl a dzsungelben gyerekek egy repülőgép-szerencsétlenség után

A kolumbiai hatóságok élve találták meg azt a négy gyermeket, akik a múlt hónapban egy repülőgép-balesetben eltűntek az Amazonas dzsungelében. A legfiatalabb mindössze 12 hónapos volt, a gyerekek közel hat héten át bírták a drámai körülményeket.



A kolumbiai hadsereg péntek este egy tweetben jelentette be a hírt, és olyan képeket osztott meg, amelyeken a gyerekek katonák és mentőszemélyzet mellett láthatóak.



"Az összefogás tette lehetővé ezt az örömöt Kolumbiának. Dicsőség a Kolumbiai Katonai Erők katonáinak, az őslakos közösségeknek és intézményeknek, amelyek részt vettek a Remény hadműveletben" - állt a keresőakcióra utalva.



Gustavo Petro kolumbiai elnök saját közösségi média-bejegyzésében ünnepelte a mentést, és szintén "az egész ország örömének" nevezte azt. Bár a gyerekek állapota nem volt azonnal világos, újságíróknak azt mondta, hogy "gyengék" voltak, amikor megtalálták őket, és most orvosi ellátásban részesülnek.



A négy testvérpárt állítólag a kolumbiai Guaviare és Caqueta tartományok határának közelében látták, nem messze a május 1-jén a dzsungel felett lezuhant egy hajtóműves Cessna repülőgép balesetének helyszínétől. A gyerekek szülei és a kisgép pilótája is életét vesztette a balesetben. Holttestüket korábban találták meg a gép közelében, amely motorhiba után zuhant le.



A 13, 9, 4 és 1 éves gyerekek a Kolumbia déli részén és Peru északi részén élő Huitoto őslakos néphez tartoznak. A hatóságok szerint a két legidősebb gyermeknek volt némi tapasztalata az esőerdőben való túlélésben, és ezek a képességek segíthettek nekik abban, hogy bátran átvészeljék a megpróbáltatásokat.



A kiterjedt keresőakcióban legalább 150 katona, valamint helikopterek és más katonai repülőgépek vettek részt. A repülőgépek ellátmányt dobtak le a gyerekek feltételezett tartózkodási helye fölött, és éjszaka jelzőrakétákat is fellőttek, hogy a sűrű lombok között megvilágítsák a földön tartózkodó mentők számára a terepet. A keresőcsapatok hangszórókon keresztül lejátszották a gyerekek nagymamájának felvett üzenetét is, amelyben azt mondta nekik, hogy maradjanak nyugton, remélve, hogy az ismerős hangra jobban reagálnak majd.

#GeneralGiraldo: "La unión de esfuerzos hizo posible esta alegría para Colombia"



Gloria a los soldados de las @FuerzasMilCol, a las comunidades indígenas e instituciones que hicieron parte de la #OperaciónEsperanza" pic.twitter.com/LO3BPldLgD — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 10, 2023