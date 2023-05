16 éve tart a kutatás

Az ügyész szerint nem várható gyors áttörés a Madeleine McCann utáni kutatás ügyében

Egy német ügyész csütörtökön úgy vélekedett, hogy nem várható azonnali áttörés a Madeleine McCann brit kislány után 16 éve folyó kutatás ügyében, miután brit és portugál rendőrök kutatást kezdek az egyik portugáliai víztározóban.



A portugál rendőrség csütörtöki közlése szerint a német nyomozók által kezdeményezett kutatást - három nap elteltével - leállították.



A helyi sajtó, köztük a SIC Notícias hírtelevízió beszámolója szerint az Arade-víztározó partján vert sátrakat lebontották, a munkagépeket pedig elszállították.



Egyelőre nem érkezett hivatalos válasz azokra megkeresésekre, hogy a nyomozók találtak-e valamiféle nyomot, amely segítségre lehet a lány rejtélyes eltűnésének feltárásában.



A német vádhatóság, amely 2020-ban bejelentette, hogy véleménye szerint a brit kislány valószínűleg már nem él, és feltételezett meggyilkolásával egy német állampolgárt gyanúsítottak meg, akit legutóbb Christian Brückner néven azonosítottak.



"Természetesen van egyfajta reménykedés, de nem túl nagy" - mondta korábban Christian Wolters német ügyész a Reuters brit hírügynökségnek a kutatás elképzelhető eredményével kapcsolatban.



Az ügyész közölte, hogy továbbra is a holttest után kutatnak, de más nyomok után is. Bármilyen ruhadarab megtalálása is segítheti a nyomozást.



A kislány a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek látogatta, Ocean Club nevű üdülőközpontjából tűnt el nyomtalanul 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A gyermek - két kisebb testvérével - a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében, baráti társasággal vacsoráztak.



Az anya és az apa bizonyos időközönként felváltva benéztek a szobába, hogy minden rendben van-e, ám amikor Madeleine édesanyja, Kate McCann este tíz óra felé ellenőrizte a gyerekeket, a kislány már nem volt az ágyában. A gyanúsított jelenleg hétévi börtönbüntetését tölti, miután megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt ugyanabban a portugáliai térségben, ahonnan Madeleine McCann eltűnt, de Madeleine ügyében eddig nem emeltek vádat ellene.



Christian Brückner tagadta, hogy köze lenne Maddie eltűnéséhez. Holttestet mindeddig nem találtak.