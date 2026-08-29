Erőszak

Elvitt egy parkoló kisrepülőt Kalocsáról, Gripeneket riasztottak miatta

Szokatlan incidens miatt emelkedett a levegőbe a Magyar Honvédség készenléti vadászgéppárja: egy férfi egy Kalocsán parkoló kisrepülővel indult el Paks irányába. 2026.08.29 14:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi riasztásról számolt be Dr. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. Közlése szerint szombat reggel egy férfi úgy döntött, hogy kipróbál egy Kalocsán parkoló kisrepülőgépet, majd a géppel Paks felé vette az irányt.



A kisrepülőt a Magyar Honvédség radarjai észlelték, és riasztották a készenléti vadászgéppárt. A Gripenek rövid időn belül a levegőbe emelkedtek.



Az incidens azonban hamarosan váratlan fordulatot vett: a kisgép Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre.



A honvédelmi miniszter beszámolója szerint a Gripenek megtalálták a sérült repülőgépet, majd a helyszín felett maradtak, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek.



A helyszínre a rendőrség és az illetékes hatóságok is kivonultak, és megkezdték a szemlét, valamint az eset körülményeinek vizsgálatát.



A történet legfontosabb részlete, hogy az első információk szerint senki sem sérült meg.



Egyelőre nem derült ki, hogy a férfi milyen körülmények között jutott hozzá a Kalocsán parkoló repülőgéphez, rendelkezett-e annak vezetéséhez szükséges jogosultsággal, illetve mi okozta a kényszerleszállást. Ezekre a folyamatban lévő vizsgálat adhat választ.