Állatvédelem

Vízóraaknába esett egy őzgida Sopronban - a tűzoltók mentették ki

Egy mély aknából kellett kiszabadítani a rémült őzgidát, amely sértetlenül térhetett vissza a természetbe a soproni tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően. 2026.07.31 04:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint egy őzgida került bajba Sopronban, a Scheibel dűlőben, miután egy nyitott vízóraaknába zuhant.



A rémült állat hiába próbált kijutni a mély gödörből, nem sikerült kimásznia, ezért a környéken élők a tűzoltóktól kértek segítséget.



A soproni hivatásos tűzoltók gyalog közelítették meg a helyszínt, mivel az aknához már nem lehetett járművel eljutni. Felszerelésüket magukkal cipelve érték el a bajba jutott gidát, majd egyikük egy kihúzós létrán leereszkedett az aknába.



Az állat megnyugtatása érdekében puha pokróccal takarták be, ezt követően óvatosan kiemelték a mélyből.



A mentés szerencsésen végződött: az őzgida nem sérült meg, és a szabadulása után nagy ugrásokkal futott vissza természetes élőhelyére.



A történetnek egy további pozitív fordulata is volt. Az egyik szomszéd felajánlott egy raklapot, amellyel a tűzoltók lefedték a vízóraaknát, így várhatóan más vadállatok sem eshetnek ugyanebbe a csapdába.