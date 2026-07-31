Állatvédelem
Vízóraaknába esett egy őzgida Sopronban - a tűzoltók mentették ki
Egy mély aknából kellett kiszabadítani a rémült őzgidát, amely sértetlenül térhetett vissza a természetbe a soproni tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően.2026.07.31 04:20ma.hu
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint egy őzgida került bajba Sopronban, a Scheibel dűlőben, miután egy nyitott vízóraaknába zuhant.
A rémült állat hiába próbált kijutni a mély gödörből, nem sikerült kimásznia, ezért a környéken élők a tűzoltóktól kértek segítséget.
A soproni hivatásos tűzoltók gyalog közelítették meg a helyszínt, mivel az aknához már nem lehetett járművel eljutni. Felszerelésüket magukkal cipelve érték el a bajba jutott gidát, majd egyikük egy kihúzós létrán leereszkedett az aknába.
Az állat megnyugtatása érdekében puha pokróccal takarták be, ezt követően óvatosan kiemelték a mélyből.
A mentés szerencsésen végződött: az őzgida nem sérült meg, és a szabadulása után nagy ugrásokkal futott vissza természetes élőhelyére.
A történetnek egy további pozitív fordulata is volt. Az egyik szomszéd felajánlott egy raklapot, amellyel a tűzoltók lefedték a vízóraaknát, így várhatóan más vadállatok sem eshetnek ugyanebbe a csapdába.
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