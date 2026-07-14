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Nem minden tüzet szabad vízzel oltani - életveszélyes hibát is elkövethetünk

A víz a tűzoltás egyik legrégebben használt és legelterjedtebb oltóanyaga, de korántsem minden tűzesetnél jelent biztonságos megoldást – hívja fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.



A szakemberek szerint a megfelelő oltóanyag kiválasztásához ismerni kell az égő anyag fizikai és kémiai tulajdonságait. A víz elsődleges oltóhatása a hűtés: jelentős mennyiségű hőt képes elvonni az égő anyagtól, ezzel csökkentve a tűz intenzitását.



A vízsugár mechanikai ereje emellett a tűzfészek megbontására, valamint szükség esetén nyílászárók betörésére is alkalmas, ezért a tűzoltók gyakran alkalmazzák olyan helyzetekben, ahol a lángok nehezen közelíthetők meg.



A víz előnye, hogy sokféle tűz oltására használható, semleges kémhatású, könnyen szállítható, és kiváló hőelvonó képességgel rendelkezik.



Ugyanakkor hátrányai is vannak. Használata jelentős vízkárt okozhat, jól vezeti az elektromos áramot, és bizonyos anyagok esetében kifejezetten veszélyes.



A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy tilos vízzel oltani a feszültség alatt álló elektromos berendezéseket, valamint azokat az anyagokat, amelyek vízzel érintkezve heves kémiai reakcióba lépnek. Ilyen például a nátrium vagy a kálium, amelyek vízzel találkozva akár robbanást is okozhatnak.



A szakemberek egy kevésbé ismert jelzésre is felhívják a figyelmet. Ha egy veszélyes árut szállító jármű narancssárga azonosító tábláján a felső szám előtt X jelzés látható, az azt jelenti, hogy a szállított anyag vízzel érintkezve veszélyesen reagál. Ilyen esetben a vízzel történő oltás szigorúan kerülendő.



A katasztrófavédelem szerint a megfelelő oltóanyag kiválasztása nemcsak a tűz gyors eloltása, hanem a további károk és a balesetek megelőzése szempontjából is kulcsfontosságú.