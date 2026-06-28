Tűzvész

Nyolchektáros tűz pusztított Vaskút és Gara között

Több mint nyolc hektáron égett a tarló Vaskút és Gara között, a tüzet a tűzoltók és a védőszántást készítő munkagépek közös munkájával sikerült megfékezni.

2026.06.28 13:08ma.hu
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Több mint nyolc hektáron égett a tarló szombat délután Vaskút és Gara között. A lángok megfékezésén a bajai és nagybaracskai hivatásos tűzoltók dolgoztak, miközben munkagépekkel védőszántást alakítottak ki, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését. 

A tüzet sikerült eloltani, a helyszínen ezt követően az utómunkálatok zajlottak. 

A rendkívüli hőség és a száraz növényzet miatt országszerte jelentősen nőtt a szabadtéri tüzek kockázata. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy ilyen időjárási körülmények között már egy apró szikra vagy eldobott cigarettacsikk is elegendő lehet egy nagy kiterjedésű tűz kialakulásához.

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