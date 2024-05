Baleset

A fejét követelik Szalántán az életben maradt ámokfutó audisnak

Stétz Dániel a barátnőjével együtt halt meg a Szalánta előtti keresztnél, miután 239 km/órás sebességgel ütköztek. A baleset akkor történt, amikor a hetvenéves szalántai P. Tiborné a keresztnél akart gyertyát gyújtani lányunokájával.



A beszámolók szerint, amikor az asszony balra akart kanyarodni, de úgy vélte, hogy a manővert megkezdheti, ám a Pécs felől nagy sebességgel érkezett két autó. Míg az Audinak sikerült kikerülni a Suzukit, csak súrolta az autót, ám a mögötte szintén nagy sebességgel érkező Mercedes belerohant. A Suzuki kettészakadt, a Mercedes két utasával pedig az útszéli feszület melletti fára csavarodott fel.



Több autós, akik előttük mentek, arról számoltak be, hogy Pécs és a baleset helyszíne között mindenkit dudával figyelmeztettek arra, hogy nagy sebességgel száguldoznak.



A Mercedest Stétz Dániel 32 éves ismert pécsi személyi edző, MMA-s sportoló vezette, mellette ült 30 éves barátnője, aki szintén életét vesztette a balesetben.



Az autó igazi luxusjárgány, 639 lóerős, végsebessége 315 km/h, a férfi egy hirdetésben 45 millióért kínálta eladásra.

Életfogytiglant kérnének a túlélő audisra

A baleset után a helyiek annyira felháborodtak a vétkes autósra, hogy többen életfogytiglani büntetést kérnének az életben maradt versenyző Audi sofőrjére - írta a Borsonline.



"Nagyon felháborító az, ami történt! Egy újgazdag fiatal a haverjával azt képzelte, hogy profi autóversenyzők a sportautóikkal. Viszont arra már nem gondoltak, hogy mások életét is veszélyeztetik és tessék, meg is van a baj! Sokáig az a hír járta, hogy a nagymama életét vesztette, de kiderült, hogy életben van (cikkünk megjelenésekor), küzdenek érte, megműtötték" – mondta indulatosan P. László egy helyi lakos, aki szerint, ha hátulról mennek a Suzukiba, akkor nagy valószínűséggel a kisgyermek is meghalt volna!



"Én úgy gondolom, hogy az alap, hogy elveszik a túlélő audis jogosítványát, de azért, mert hárman is meghaltak, életfogytiglanit kérnék rá, de nem csak én.. Itt mindenki helyben mindenkitől ezt hallom! Remélem rendbe jön fizikailag és lelkileg is a nagymama és az unoka" – fogalmazott László.