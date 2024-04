Bűnügy

Bankkártyaadatokkal visszaélő bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök

Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak.

Fotó: police.hu

Harmati Béla, a vármegye bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a nyomozás részleteiről tartott csütörtöki, pécsi sajtótájékoztatón közölte: a banda három - két külföldi és egy magyar - vezetőjét a bíróság mostanra letartóztatta, további tizenegy gyanúsított szabadlábon védekezhet.



Elmondta: az ügyben 2022. július 15-én rendelt el nyomozást a pécsi rendőrkapitányság egy feljelentés alapján információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és pénzmosás miatt, miután ismeretlenek mintegy félmillió forintot csaltak ki egy becsapott embertől, visszaélve a bankkártyaadataival.



Időközben kiderült, hogy országos kiterjedésű csalássorozatról van szó, ezért bűnszervezetben elkövetett csalás miatt folytatták az eljárást.



A bűnszervezetet irányító három férfi és a további tizenegy gyanúsított megtévesztéssel szerezte meg a sértettek bankszámláján lévő összegeket.



Az elkövetők banki alkalmazottaknak adták ki magukat és azzal hívtak fel embereket, hogy a pénzük biztonságba helyezése miatt szükségük van a bankkártyájuk, illetve számlájuk adataira, kártyalimitük módosítására. A sértettek megadták bankszámlájuk hozzáférési adatait, illetve letöltötték a távoli hozzáférést biztosító programot.



A megszerzett adatok ismeretében a szervezet tagjai az interneten vásároltak és pénzeket utaltak át az e célra strómanok által nyitott számlákra.



Kántor Kinga, a vármegyei főkapitányság gazdaságvédelmi osztályának főnyomozója közölte: a gyanúsítottakat 2022. november 29-én összehangolt rendőri akcióban Budapesten, illetve Csobánkán fogták el.



Hozzátette, a rendőrök a házkutatások során mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, laptopokat, valamint virtuális pénztárcához szükséges eszközt találtak. Az okozott kár több mint a fele megtérült, ugyanis ingatlant és autót is lefoglaltak az eljárás során.



A bűncselekmények online jellegéből adódóan nehéz felderítést nagyban segítette a rendőrség és az ügyészség együttműködése - jelezte.



Kutas Tamás járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész kiemelte, hogy a baranyai rendőrök országos jelentőségű munkát végeztek, ugyanis rendkívül bonyolult a napjainkban Magyarországon is évről évre növekvő számú online csalások, bankkártyaadatokkal visszaélések felderítése.



Az erre szakosodott bűnszervezetek vezetői döntő többségben külföldiek, ahogy általában a call centerek is külföldről működnek, ráadásul másodpercek alatt strómanok bankszámláira, szintén külföldi bankszámlákra vándorolhat a megszerzett pénz - ismertette.



Felhívta a figyelmet: a csalásokat ki lehet védeni, ha a banki ügyfelek "kellően bizalmatlanok", és nem hagyják magukat megtéveszteni.