Bűnügy

Beismerte tettét az erzsébetvárosi gondatlan emberöléssel gyanúsított férfi

Beismerte tettét a gondatlan emberöléssel gyanúsított, hétfőn elfogott férfi, aki január 27-én a VII. kerületben megütött egy 66 éves férfit, aki egy taxi elé zuhant és a helyszínen meghalt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedden sajtótájékoztatón, a fővárosban.



Csécsi Soma rendőr alezredes elmondta, a 34 éves, hajléktalan férfi a múlt szombaton este negyed tíz körül tért be a Thököly úti kisvendéglőbe, ahol fogyasztani akart, de nem volt nála elég pénz. Bement a mosdóba és nem távozott onnan, hiába szóltak neki, hogy már távoznia kellene, mert a vendéglő zárni fog. Ekkor egy 66 éves férfi bement utána, hogy távozásra bírja. Már ekkor szóváltás és dulakodás alakult ki közöttük, végül a férfit kikísérték az utcára, ahol azonban a szóváltás és a tettlegesség folytatódott. Az esetnél többen jelen voltak.



A 34 éves férfi - saját bevallása szerint - egy alkalommal ütötte meg az áldozatot, aki ettől az útra esett, és egy taxi halálra gázolta. A szóvivő megjegyezte, a nyomozás során vizsgálni fogják, pontosan hogyan zajlott a dulakodás.



A BRFK életvédelmi osztálya gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, ugyanis a férfi a bűncselekményt követően távozott a helyszínről, bár próbálták visszatartani - folytatta Csécsi Soma.



Hozzátette, hétfő délutánra sikerült azonosítani D. Gábort, aki ellen azonnal elfogatóparancsot adtak ki, és még aznap elfogták a Blaha Lujza téri villamosmegállóban a VIII. kerületi járőrök. Amikor előállították, és gondatlanságból elkövetett emberölés vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, beismerte a bűncselekmény elkövetését - közölte a szóvivő.



Tájékoztatott arról is, hogy mivel korábban már két büntetőeljárás is folyt a férfi ellen - súlyos testi sértés és lopás miatt -, és elzárás volt érvényben vele szemben, jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben van.