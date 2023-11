Baleset

Halálos háztűz volt Isaszegen

Egy idős nő meghalt, miután kigyulladt egy családi ház Isaszegen - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfőn az MTI-vel.



Mukics Dániel azt írta, hogy hétfő délelőtt érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, miszerint a Rákóczi utcában kigyulladt egy 100 négyzetméteres ingatlan hálószobája és az épület füsttel telítődött.



Egy idős nőt a hozzátartozói vittek ki az épületből, megkísérelték újraéleszteni, de nem jártak sikerrel - tette hozzá.



A gödöllői hivatásos tűzoltók eloltották a két négyzetméteren pusztító tüzet, visszahűtötték az izzó részeket, majd hőkamerával átvizsgálták a helyiséget - közölte.



Mukics Dániel szerint nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás vezetett a tragédiához, azonban a tűz pontos keletkezési körülményeit vizsgálati eljárás keretében fogják tisztázni.



A szóvivő közölte azt is, hogy egy égő, vagy akár csak parázsló matrac is rendkívül erősen füstöl, ezért a hálószobában különösen fontos az elővigyázatosság, nem tanácsos ágyban cigarettázni.



Már egy tenyérnyi helyen lévő izzás is képes halálos füstmérgezést okozni, ezért a hálószobába mindenképpen javasolt füstérzékelőt beszerezni - olvasható a közleményben.