Trump Mobile - Aranyszínű okostelefonnal bővül Donald Trump üzleti birodalma

Donald Trump családi cége, a Trump Organization újabb vállalkozásba kezdett: saját márkás mobiltelefon-szolgáltatást indít „Trump Mobile” néven, melynek központi eleme egy aranyszínű, az Egyesült Államokban összeszerelt készülék.



A hétfői bejelentés szerint a szolgáltatás kizárólag amerikai call centereket alkalmaz, és hazai gyártású mobilokat kínál, ezzel is hangsúlyozva az „all-American” – teljes mértékben amerikai – értékrendet. A „T1 Phone” névre keresztelt aranyszínű okostelefon Trump logóval ellátva jelenik meg, és teljes hozzáférést biztosít az amerikai mobilhálózatokhoz.



A készülék várhatóan augusztusban kerül piacra 499 dolláros áron, míg a havi előfizetés 47,45 dollárba kerül majd. A Trump Mobile közleménye szerint a váltás egyszerű, a felhasználók akár meglévő telefonjukat is használhatják az új szolgáltatással.



Eric Trump, a Trump Organization ügyvezető alelnöke a következőképpen kommentálta az indulást:



„Az amerikai dolgozók megérdemelnek egy olyan szolgáltatást, amely megfizethető, tükrözi értékeiket, és olyan megbízható minőséget nyújt, amelyre mindig számíthatnak.”



A cég országos lefedettséget ígér, nem alkalmaz külföldi kiszervezést az ügyfélszolgálatnál, és exkluzív előnyöket kínál azoknak az ügyfeleknek, akik más Trump-márkás platformokban vagy hűségprogramokban is részt vesznek. Az előnyök között szerepel például a nap 24 órájában elérhető autós segítségnyújtás a Drive America szolgáltatáson keresztül, illetve a telemedicina lehetőségei, mint a virtuális orvosi konzultációk, mentálhigiénés tanácsadás és receptkiszállítás.



Ez az új kezdeményezés követi a 2024 februárjában bemutatott „Trump Sneakers” cipőkollekciót, amelyet a Konzervatív Politikai Akciókonferencia (CPAC) során debütáltattak. A kollekció része többek között magas szárú edzőcipő, valamint piros-fehér-kék színkombinációjú modellek, kifejezetten Trump támogatói számára tervezve.

