Múzeumok éjszakája - Különleges előadások és negyvenéves számítógép a Neumann Társaság szegedi programján

2024.06.20 17:09 MTI

A Múzeumok éjszakáján nyitja meg a Neumann Társaság MAC40 című kiállítását, amelyen a negyven éve bemutatkozó Macintosh 128K személyi számítógép is megtekinthető lesz. Ezen kívül több különleges előadással is várják az érdeklődőket a szegedi helyszínen.



A szervezők keddi közleménye szerint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) különleges, ingyenesen látogatható programokkal várja az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján. Az esemény helyszíne a Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállítása lesz a szegedi Szent-Györgyi Albert Agorában, ahol az informatika történetének számos ikonikus elemét állítják ki.



A Múzeumok éjszakáján nyílik meg az október végéig látogatható MAC40 című kamarakiállítás, melyen jeles magángyűjtők együttműködésével több tárgy, egyebek mellett a negyven évvel ezelőtt bemutatott, első igazi Macintosh személyi számítógép is megtekinthető, melyet a személyi számítógépek úttörő szoftverfejlesztője, Charles Simonyi ajándékozott a családjának, majd ők a társaságnak.



A Macintosh 128K az Apple első sikeres, tömeggyártású, grafikus felhasználói felülettel, beépített képernyővel és egérrel rendelkező személyi számítógépe volt, amelyet Ridley Scott rendező híres televíziós reklámjával mutattak be a XVIII. Super Bowl reklámszünetében, 1984-ben.



Emellett a kiállításon megtekinthető a Macintosh családot megelőző, 1983-ban kiadott, Steve Jobs kislányáról elnevezett Apple Lisa asztali számítógép egy variánsa is: ennek első szériája volt az első olyan tömeggyártású személyi számítógép, amely grafikus felhasználói felülettel működtethető.



A kiállításmegnyitón jelen lesz előadóként az NJSZT korábbi alelnöke, Bedő Árpád, aki korábban az Apple Macintosh operációs rendszerének honosítását vezette, és az általa kidolgozott szótár nagy részét később a Microsoft is átvette - olvasható a közleményben.



Mint írják, a másik előadó a Neumann-díjas Nagy Károly számítástechnikai magángyűjtő lesz, aki több mint húsz éve gyűjt számítástechnikai eszközöket. Más gyűjtők mellett az ő tárgyai mutatkoznak be a különleges kiállításon.

A Múzeumok éjszakáján előadást tartanak a Novotrade-alapító Rényi Gábor tiszteletére, valamint az ő emlékére vetítik le a hazai játékfejlesztés hőskoráról, elsősorban a '80-as és '90-es évekről szóló VAKONDOK IV című dokumentumfilmet, mely bemutatja, hogyan zajlott a videojátékok fejlesztése a vasfüggöny innenső oldalán.



Sipos Csaba rádiós hálózati tervező mobilhálózati bemutatót tart, amelyen a közönség megtekinthet és kipróbálhat egy működő telefonközpontot a mobiltelefónia múltjából. Képes Gábor, a Neumann Társaság ügyvezető igazgatója a 40 évvel ezelőtti, de játékra és tanulásra még ma is kreatívan használható mikroszámítógépekről, a School-Computer kiállításról és a HCC Retro Mikroszámítógépes Szakosztályról ad elő.



A Múzeumok éjszakáján Kónya Orsolya múzeumpedagógus tárlatvezetésén is részt vehetnek az érdeklődők, megismerve az IT-ritkaságokat egyaránt tartalmazó, egyedülálló állandó kiállítást - olvasható a közleményben.



Az érdeklődők a részletes programtervről a www.njszt.hu weboldalon tájékozódhatnak.