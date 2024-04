Űrháború? Óriási robajjal csapódott egy floridai házba az izzó inconel fémötvözet az űrállomásból

Néhány héttel ezelőtt csapódott be Alejandro Otero házának tetejébe az űrből érkezett eszköz a Nemzetközi Űrállomásról. Otero elmondása szerint a floridai Naplesben található kétszintes háza tetejét és mindkét emeletét átszakította.



Otero akkor nem volt otthon, de a fia igen. A biztonsági kamera rögzítette a becsapódást helyi idő szerint 14:34-kor (19:34 UTC) március 8-án. Ez azért fontos információ, mert nagyjából egyezik azzal az időponttal, amikor az amerikai űrhivatal (NASA) az űrállomásról származó űrszemétdarab visszalépését rögzítette - 14:29 órakor (19:29 UTC). Ebben az időpontban a tárgy a Mexikói-öböl felett haladt Florida délnyugati része felé.



Eredetileg ez az űrszemét az ISS lemerült akkumulátoraiból állt, amelyek egy raklaphoz voltak erősítve, és úgy volt, hogy ellenőrzött módon térnek vissza a Földre. De egy sor késedelem miatt ez a raklap lekéste a Földre való visszatérést, ezért a NASA 2021-ben az űrállomásról egyszerűen leválasztotta az akkumulátorokat, hogy irányítatlanul térjenek vissza a Földre.



Saját meghajtás nélkül az akkumulátorok három évig sodródtak a Föld körüli pályán, mígnem az aerodinamikai légellenállás végül március 8-án, majdnem pontosan három évvel később visszahúzta az objektumot a légkörbe.

Az eredeti terv az volt, hogy az akkumulátorok és a teherűrhajó anyagának nagy része elég, amikor a légkörbe lép. A hőmérséklet elérte volna a több ezer fokot, így az anyag nagy része elpárolgott volna.



A teljes raklap tömege, beleértve az űrállomás energiarendszerének kilenc használaton kívüli akkumulátorát is, a NASA szerint több mint 2,6 tonna volt. Méretét tekintve körülbelül kétszer akkora volt, mint egy hagyományos konyhai hűtőszekrény. Fontos megjegyezni, hogy ilyen tömegű, vagy annál nagyobb tárgyak rendszeresen zuhannak a Földre irányított pályán, de ezek általában meghibásodott műholdak vagy kiégett rakétafokozatok, amelyek küldetésük befejezése után pályán maradtak.



Az X-en közzétett bejegyzésében Otero elmondta, hogy "az illetékes ügynökségek" kommunikációjára vár, hogy megoldják az otthonában keletkezett károk költségeit.

