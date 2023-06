Tech

Paul McCartney az AI segítségével készítette az 'utolsó Beatles-felvételt'

A fejlett technológia segítségére azért volt szükség, hogy John Lennon hangját egy régi demófelvételről fel tudja használni egy szám befejezéséhez. 2023.06.13 20:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Paul McCartney a BBC egy rádióműsorában elmondta, hogy a mesterséges intelligencia segítségével sikerült elkészítenie az "utolsó Beatles-felvételt" - számolt be róla a BBC hírportálja kedden.



A fejlett technológia segítségére azért volt szükség, hogy John Lennon hangját egy régi demófelvételről fel tudja használni egy szám befejezéséhez.



McCartney azt mondta, hogy a szám elkészült, és még idén be is mutatják.



Bár az egykori Beatles-zenész nem mondta el, hogy melyik számról lehet szó, de valószínű, hogy a Now And Then az, amit 1978-ban Lennon komponált.



A demófelvételt McCartney 1994-ben kapta Yoko Onótól, az 1980-ban meggyilkolt John Lennon özvegyétől. A szám több más dallal együtt a "Paulnak" feliratú kazettán szerepelt, amit Lennon röviddel halála előtt készített.



A számokat Lennon túlnyomó többségben New York-i lakásában, a zongoránál ülve vette fel.



A kazettáról Jeff Lynne zenei producer a Free As A Bird és a Real Love című dalokat még annak idején felfrissítette, és ezeket 1995-ben és 96-ban ki is adták, mint 25 év után az "első új" Beatles-számokat.



A Now and Then felvételén is dolgozott az együttes, de végül ez nem készült el. McCartney szerette volna, ha mégis felveszik, mert neki nagyon tetszett a szerelmes szám szövege, és az is, hogy Lennon énekel benne. Azonban végül, mivel George Harrison ellene volt, mégsem csinálták meg - idézte fel.



A demo háttérzajoktól megtisztított új változatát 2009-ben CD-n is kiadták a rajongók számára. Azóta McCartney már sokszor megemlítette, hogy szeretné befejezni a számot.



Most végül a technológia fejlődése tette ezt lehetővé. A fordulópontot az jelentette, amikor Peter Jackson Get Back című Beatles-dokumentumfilmjéhez sikerült "megtanítani" a számítógépet arra, hogy felismerje a Beatles-tagok hangját és el tudja különíteni a háttérzajoktól és a hangszerektől, tiszta hangzást hozva létre.



Ezzel a technológiával énekelhetett "duettet" Lennonnal legutóbbi koncertturnéján McCartney.



Bár a lehetőségnek McCartney nagyon örült, aggodalmait is megosztotta a hallgatókkal a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. "Ijesztőnek", ugyanakkor izgalmasnak is nevezte ezt a jövőt. "Meglátjuk, hova vezet" - tette hozzá.



McCartney a londoni Nemzeti Képtárban megnyíló kiállítása előtt beszélt a rádióban. A tárlatot azokból a fotókból rendezték, amelyet a zenész 1963 decembere és 1964 februárja között saját fényképezőgépével készített, amikor a Beatles elindult a világhír felé.