Az Egyesült Államok déli államaiban halálos áldozata is van a szerdai viharoknak

2024.04.11 09:20 MTI

Mississippi államban egy ember meghalt, továbbá több épület összeomlott a viharokban, amelyek már kedden is okoztak károkat.



A Louisiana állambeli Slidell-ben a hatóságok szerint tíz ember vittek kórházba. A rendőrség közölte, hogy a New Orleans közeli településen többeket kellett kimenekíteni az esőzések miatt kialakult áradásból, de veszélyt jelentettek a kidőlő fák és leszakadó villanyvezetékek is.



Louisiana állam tucatnyi iskolakörzetében szünetelt a tanítást, az állam két nagy egyetemén internetes oktatásra tértek át a szélsőséges időjárás miatt. New Orleans városára kevesebb, mint 10 óra alatt több mint 150 milliméter eső zúdult, míg Laplace településen csaknem 300 milliméter esett.



Texas keleti részén a nagy mennyiségű víz egy települést szárazföldön megközelíthetetlenné tett. Kirbyville területén többeket kellett a vízből kimenteni. A villámárvizek otthonokban és üzletekben tettek károkat. Houston közelében tornádó is kialakult.



Nyugat-Virginia és Ohio államok egyes részeire áradásokat okozó esőt és viharokat jeleztek csütörtökre a meteorológusok.