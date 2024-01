Időjárás

Téliesre fordul az időjárás a hétvégén

Téliesre fordul az időjárás a hét végén. Szombaton többfelé eső lehet, amit vasárnap már fagyott eső, esetleg ónos eső, havazás vált fel. A hét utolsó napján viharos széllel lehűlés kezdődik, a reggeli órákban mínusz 2 és plusz 7 Celsius-fok valószínű, és a maximum-hőmérséklet is hasonlóan alakul - derül ki az HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken tovább növekszik, majd főként délutántól meg is vastagszik a felhőzet. Csapadék napközben még nem valószínű, estétől fordulhat elő néhol zápor. A délire forduló szél többnyire mérsékelt, az Észak-Dunántúlon élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között valószínű.



Szombaton általában borult idő várható, de a déli és a keleti országrészben lehetnek szakadozások a felhőzetben, rövidebb időre a nap is kisüthet. Többfelé, több hullámban várható eső, zápor. A legnagyobb mennyiség északnyugaton eshet, míg délkeleten kicsi a csapadék esélye. Eleinte a Dél-Alföldön a délies irányú szelet, majd a Nyugat-Dunántúlon az északira forduló szelet kísérhetik élénk, erős lökések. A minimum-hőmérséklet általában 5 és 9 fok között alakul, de az északkeleti harmadban és a nyugati határvidéken 0 és plusz 5 fok közötti értékek lehetnek a jellemzőek. A maximum 4 és 15 fok között valószínű, nyugaton és északkeleten lehet hidegebb, délkeleten enyhébb idő.



Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eleinte többfelé várható eső, amit északnyugat felől egyre nagyobb területen vegyes halmazállapotú csapadék - fagyott eső, esetleg ónos eső -, majd havazás vált fel. A halmazállapot-váltást követően a legtöbb helyen gyorsan csökken a csapadékhajlam, de a korábban lehullott csapadék napközben lefagyhat. Az északias irányú szelet sokfelé erős, viharos lökések kísérik, északnyugaton a viharos szél hordhatja a havat. A reggeli órákban mínusz 2 és plusz 7 fok valószínű, és a maximum-hőmérséklet is hasonlóan, mínusz 2 és plusz 9 fok között alakul, északnyugaton lesz a hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő. A Dunántúl nyugati felén és északkeleten reggel állhat be a maximum, napközben pedig hűl a levegő.