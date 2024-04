Autósport

Forma-1: Thaiföld is futamot rendezne

Thaiföld szeretne Forma-1-es futamot rendezni - erősítette meg Szretta Tavizin miniszterelnök, miután találkozott Stefano Domenicalival, az F1 elnök-vezérigazgatójával.



"Thaiföldnek megvan az az adottsága, hogy képes legyen fogadni a Forma-1-et Bangkokban" - írta X oldalán a bangkoki egyeztetést követően. A kormányfő hozzátette: ha ez megvalósulna, nagyszerű emlékekkel távozhatnának a sorozat résztvevői, mert az ország rendelkezik a szükséges potenciállal, képességgel és a thaiföldiek vendégszeretőek.



A helyi sajtó egy szóvivőre hivatkozva arról számolt be, hogy utcai versenyt terveznek a régi városrészben.



Az F1 folyamatosan bővül, az idei versenynaptárban már 24 futam szerepel, de további növekedés is elképzelhető.



A Forma-1 már csak azért is érdekes lehet a thaiföldieknek, mert a williamses Alexander Albon révén van versenyzőjük a sorozatban.