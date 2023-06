F1

Kanadai Nagydíj - Verstappen Montréalban is nyert

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon, és ezzel tovább növelte az előnyét az összetettben. 2023.06.19 05:30 MTI

A 25 éves holland pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 41. futamgyőzelme, egyben a Red Bull istálló 100. F1-es sikere, Verstappen pedig 69 pontos előnnyel áll a vb-pontverseny élén.



Montréalban a második helyen a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzője végzett, a dobogó alsó fokára pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája állhatott fel.



A rajtnál Verstappen magabiztosan megtartotta a vezető pozíciót, miközben a harmadik helyről induló Hamilton megelőzte a második kockából startoló Alonsót. Az első kör végén így Verstappen, Hamilton, Alonso volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, ami akkor sem változott, amikor a 12. körben George Russell (Mercedes) a betonfalnak ütközött, és ezért a pályára hajtott a biztonsági autó. Ekkor a mezőny nagy része, így az első három pozíciót elfoglaló versenyző is a boxba hajtott kerékcserére, majd a száguldás a 17. körtől kezdve folytatódhatott.



A 23. körben Alonso támadási közelségbe került Hamiltonhoz és meg is előzte a hétszeres világbajnokot, miközben a leggyorsabb kör is a spanyol versenyzőé volt, így némileg ellépett Hamiltontól.



Féltávnál Verstappen előnye az élen 5.3 másodperc volt a második Alonsóval szemben, de a címvédő már körökkel korábban arra panaszkodott a csapatrádión, hogy a gumijai jelentős mértékben kopnak, ezért időt veszít. A Red Bull ugyanakkor nem hívta ki a boxba Verstappent, hanem arra buzdította, hogy "lehajtott fejjel" hajtson tovább.



A 41. körben Hamilton letudta a második kerékcseréjét, amely után Alonso is a boxba hajtott, és a második, valamint a harmadik helyen ezt követően nem változott az állás. Ezt követően Verstappen is friss abroncsokat kapott és gond nélkül állt vissza az élre.



A hajrában már nem történt változás, Verstappen nagyon simán győzött és megállíthatatlanul halad a címvédés, valamint a harmadik vb-címe felé.



A vb két hét múlva Ausztriában folytatódik.