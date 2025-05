Életmód

Ezért hagyd ki inkább a banánt a smoothie-ból!

Sokan kezdik a napjukat egy gyümölcsös smoothie-val, főleg azért, hogy antioxidánsokkal, vitaminokkal és más jótékony hatóanyagokkal lássák el a szervezetüket. Azonban egy új tanulmány szerint egy népszerű hozzávaló - a banán - jelentősen csökkentheti az ital egészségügyi előnyeit, különösen, ha a cél a szív- és agyműködést támogató flavanolok bevitele.

Egyetlen banán akár 84%-kal is csökkentheti a flavanolok felszívódását

A University of California, Davis és a University of Reading közös kutatásában azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a smoothie-összetevők kombinációja a flavanolok felszívódását a szervezetben. A kulcsproblémát egy természetes enzim, a polifenol-oxidáz (PPO) okozza, amely többek között a gyümölcsök barnulásáért is felelős, és különösen magas koncentrációban található meg a banánban.



A kutatás során kiderült, hogy ha a bogyós gyümölcsök mellé banánt is adunk a smoothie-hoz, akkor a flavanolok felszívódása akár 84 százalékkal is csökkenhet. Összehasonlításképpen: azoknál, akik csak bogyós gyümölcsöket fogyasztottak, vagy flavanol kapszulát vettek be, jóval magasabb flavanol-szintet mértek a vérükben.



„Tudtuk, hogy a polifenol-oxidáz lebontja a flavanolokat, de az, hogy egyetlen banán ilyen mértékű hatással van, minket is meglepett” – mondta Prof. June Woo Park, a tanulmány társszerzője.

Miért fontosak a flavanolok?

A flavanolok olyan természetes vegyületek, amelyekről kimutatták, hogy támogatják a szív- és érrendszer, valamint az agy működését. Az Amerikai Dietetikus Szövetség napi 400–600 mg flavanol fogyasztását ajánlja, különösen idősebb korban, amikor a hiányuk a kognitív hanyatlással és gyengébb szívfunkcióval hozható összefüggésbe.



„Ha nem fogyasztunk elegendő flavanolt, az hosszú távon negatívan hat az egészségünkre. A kérdés az, hogyan tudjuk a leghatékonyabban bevinni ezeket az anyagokat” – fogalmazott Prof. Gunter Kuhnle, a University of Reading kutatója.

Mely gyümölcsök a legjobbak flavanolbevitelhez?

A flavanolok természetes forrásai közé tartoznak:





Alma

Körte

Áfonya

Szeder

Szőlő

Kakaó

Banán: barát vagy ellenség?

Ezeket érdemes úgy kombinálni, hogy elkerüljük a magas PPO-tartalmú összetevőket – ilyen például a banán, de kisebb mértékben más gyümölcsök is tartalmazhatják az enzimet.„Ha flavanolban gazdag smoothie-t szeretnénk készíteni, inkább válasszunk ananászt, narancsot, mangót vagy joghurtot kiegészítőként, ezek ugyanis alacsonyabb PPO-aktivitást mutatnak” – javasolja Prof. Kuhnle.

Fontos kiemelni: a banán önmagában továbbra is egészséges gyümölcs, sok káliummal, rosttal és energiával. Ugyanakkor ha kifejezetten flavanolok miatt fogyasztunk smoothie-t, érdemes elkerülni a banán használatát, hogy maximalizáljuk az értékes vegyületek felszívódását.



Tipp a reggeli smoothie-hoz: Ha flavanolban gazdag italt szeretnél, próbáld ki ezt a kombinációt:





1 marék áfonya

1 marék szeder

fél alma

1 dl narancslé

1 dl joghurt vagy növényi alternatíva

Így nemcsak finom, de tudományosan is hatékonyabb reggeli italt készíthetsz!