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Megduplázzák az emelt családi pótlékot januártól

Január 1-jétől kétszeresére emelik a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek után járó emelt összegű családi pótlékot - jelentette be Magyarország Kormánya.

2026.10.27 09:48ma.hu
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Jelentős változás várható a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családok támogatásában. A kormány hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy 2027. január 1-jétől megduplázzák az érintett gyermekek után járó emelt összegű családi pótlékot.

A jelenlegi szabályok szerint a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után havi 23 300 forint, az ilyen gyermeket egyedül nevelő szülőnek pedig havi 25 900 forint emelt összegű családi pótlék jár.

A bejelentett kétszeres emelés alapján ezek az összegek havi 46 600, illetve 51 800 forintra növekedhetnek.

A támogatás emelése különösen azoknak a családoknak jelenthet segítséget, amelyeknek a gyermek tartós betegsége vagy fogyatékossága miatt rendszeres többletkiadásokkal kell számolniuk.

A kormány rövid bejelentése egyelőre nem részletezi az intézkedés jogszabályi hátterét, az esetleges további feltételeket vagy azt, hogy az emelés automatikusan történik-e.

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