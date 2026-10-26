Állati

Jávorszarvas rohant végig Debrecen utcáin - videóra vették

Egészen szokatlan látvány fogadta vasárnap reggel a debrecenieket: egy jávorszarvas szaladgált a város északkeleti részén. Elképzelhető, hogy ugyanaz az állat bukkant fel, amelyet október elején Nyíregyháza közelében is láttak. 2026.10.26 05:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi vendég okozott meglepetést Debrecenben vasárnap reggel. Egy láthatóan megriadt jávorszarvas rohant végig a város északkeleti részén, az állatról videófelvétel is készült.



Az eset azért különösen érdekes, mert október elején már észleltek egy jávorszarvast a Nyíregyházához tartozó Nyírszőlős közelében. A két állat feltűnő hasonlósága miatt felmerült, hogy ugyanarról a példányról lehet szó.



A feltételezést földrajzi körülmények is erősítik: a Nyírség erdős területei összeköttetésben állnak Debrecen azon városrészének környékével, ahol a mostani észlelés történt. Azt azonban egyelőre nem sikerült igazolni, hogy valóban ugyanaz a jávorszarvas jelent meg mindkét helyszínen.



A jávorszarvas rendkívül ritka vendég Magyarországon. Bár a középkorban, a nagyobb mocsaras területek lecsapolása előtt még előfordulhatott hazánkban, napjainkban nem tartozik a magyarországi állatvilág rendszeresen jelen lévő fajai közé.



A szakemberek szerint az időnként felbukkanó példányok északabbról, például Szlovákia vagy Lengyelország felől érkezhetnek.



A jávorszarvas Európa legnagyobb termetű szarvasféléje. A kifejlett állatok jelentős testtömegük miatt veszélyt jelenthetnek a közlekedésre, különösen akkor, ha megriadva lakott területre tévednek.



A debreceni észlelés ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a vadon élő állatok olykor egészen váratlan helyeken, akár nagyvárosok utcáin is megjelenhetnek.