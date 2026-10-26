Állati
Jávorszarvas rohant végig Debrecen utcáin - videóra vették
Egészen szokatlan látvány fogadta vasárnap reggel a debrecenieket: egy jávorszarvas szaladgált a város északkeleti részén. Elképzelhető, hogy ugyanaz az állat bukkant fel, amelyet október elején Nyíregyháza közelében is láttak.2026.10.26 05:36ma.hu
Nem mindennapi vendég okozott meglepetést Debrecenben vasárnap reggel. Egy láthatóan megriadt jávorszarvas rohant végig a város északkeleti részén, az állatról videófelvétel is készült.
Az eset azért különösen érdekes, mert október elején már észleltek egy jávorszarvast a Nyíregyházához tartozó Nyírszőlős közelében. A két állat feltűnő hasonlósága miatt felmerült, hogy ugyanarról a példányról lehet szó.
A feltételezést földrajzi körülmények is erősítik: a Nyírség erdős területei összeköttetésben állnak Debrecen azon városrészének környékével, ahol a mostani észlelés történt. Azt azonban egyelőre nem sikerült igazolni, hogy valóban ugyanaz a jávorszarvas jelent meg mindkét helyszínen.
A jávorszarvas rendkívül ritka vendég Magyarországon. Bár a középkorban, a nagyobb mocsaras területek lecsapolása előtt még előfordulhatott hazánkban, napjainkban nem tartozik a magyarországi állatvilág rendszeresen jelen lévő fajai közé.
A szakemberek szerint az időnként felbukkanó példányok északabbról, például Szlovákia vagy Lengyelország felől érkezhetnek.
A jávorszarvas Európa legnagyobb termetű szarvasféléje. A kifejlett állatok jelentős testtömegük miatt veszélyt jelenthetnek a közlekedésre, különösen akkor, ha megriadva lakott területre tévednek.
A debreceni észlelés ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a vadon élő állatok olykor egészen váratlan helyeken, akár nagyvárosok utcáin is megjelenhetnek.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 5:36 Jávorszarvas rohant végig Debrecen utcáin - videóra vették
- 0:00 Napi előrejelzés 12 jegy számára
- 22:01 Aleksandar Vucic elismerte a választási vereséget a szerbiai választásokon
- 20:11 Az átlagosnál kissé hűvösebb, őszi idő jön
- 18:06 Fellángoltak az őrtüzek egész Székelyföldön
- 16:48 Akkor lesz ennek a kutyának gazdája, ha az állatvédőknek ötöse lesz a lottón
- 14:45 Toroczkai László október 23-i beszéde kiverte a biztosítékot a Vidéki prókátornál is
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06