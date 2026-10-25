Környezetvédelem
Emelkedik a környezetvédelmi bírságok összege
Ma lép hatályba a környezetvédelmi bírságok összegének emeléséről szóló, a Magyar Közlönyben október 9-én kihirdetett kormányrendelet. A köztes időben eltelt 16 nap mind a vállalkozásoknál, mind a hatóságoknál a felkészülést szolgálta.2026.10.25 10:40MTI
Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM) korábban közölte, hogy az október 9-én a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet módosítása értelmében
a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételű vállalkozásoknál az engedélytől eltérő tevékenység miatt kiszabható környezetvédelmi bírság felső határa 2 milliárdról 5 milliárd forintra emelkedik, az előző évi nettó árbevétel 5 százalékában meghatározott korlát megállapításával.
Amennyiben a vállalkozást a megelőző öt évben legalább kétszer környezetszennyezés miatt bírságolták vagy ebben az időszakban környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosítást okozó jogsértést követett el, akkor - a végleges hatósági döntésekkel megállapított előzmények alapján - az újabb bírságnak el kell érnie az előző évi nettó árbevétel 0,5 százalékát, de legalább az 5 millió forintot, a felső korlát figyelembevételével.
A jogi személyek és más szervezetek hulladékgazdálkodási bírságának eddigi főszabály szerinti 500 millió forintos felső határa megszűnik: az összeget továbbra is a rendeleti tételek és számítási szabályok határozzák meg.
A természetes személyek 50 millió forintos hulladékbírság-maximuma változatlan marad.
Ezeket a lépéseket az ÉKFM azzal indokolta, hogy egyes nagy környezetterheléssel járó tevékenységek jelentős nyereséget hozhatnak, miközben a szennyezés következményeit sokszor a környéken élők és a társadalom viseli.
Az intézkedés célja, hogy ne érje meg a bírságot előre betervezni a működés költségei közé, és annak megfizetésével ne lehessen elkerülni az egészség és a környezet védelméhez szükséges intézkedéseket.
Egyúttal hangsúlyozták, a környezetvédelmi bírság nem adó, kizárólag jogsértés esetén szabható ki.
Ezért a szigorítás arra is szolgál, hogy a szabályokat betartó cégek ne kerüljenek versenyhátrányba azokkal szemben, amelyek a környezetvédelmi kötelezettségeik megszegésével takarítanak meg költségeket.
A környezetvédelmi bírságok összegének emelése elsősorban a jelentős környezeti igénybevétellel járó, engedélyköteles tevékenységeket érintheti, így például az akkumulátorgyártást, a vegyipart, az energiaipart, valamint a nagy kapacitású mezőgazdasági és élelmiszeripari létesítményeket.
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