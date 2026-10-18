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Megszólalt Forsthoffer Ágnes a vagyonnyilatkozatáról

Forsthoffer Ágnes visszautasította a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos híreszteléseket, és közölte, hogy fenntartja az abban szereplő adatokat, ugyanakkor a nyilatkozati rendszer felülvizsgálatát is szükségesnek tartja. 2026.10.18 10:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Facebook-bejegyzésben reagált Forsthoffer Ágnes a vagyonnyilatkozatával kapcsolatban megjelent állításokra. Mint írta, Rómából hazatérve szembesült azzal, hogy különböző híresztelések kezdtek terjedni a nyilatkozatáról.



„A válasz nagyon egyszerű: azt a jövedelmet nem lehet feltüntetni, amiben nem részesültünk” – fogalmazott.



Forsthoffer hangsúlyozta, hogy a nyitó vagyonnyilatkozat célja a politikai tisztség vagy közszolgálati jogviszony kezdetekor fennálló vagyoni és pénzügyi helyzet hivatalos rögzítése.



Egyértelművé tette, hogy a dokumentumban feltüntetett adatokon nem kíván változtatni.



„A nyitó vagyonnyilatkozatomban megadott vagyoni és jövedelmi adatokat FENNTARTOM” – írta.



Ugyanakkor úgy véli, hogy a vagyonnyilatkozat egyes rovatait felül kell vizsgálni. Az ezzel kapcsolatos kérdéseit és javaslatait a Mentelmi Bizottság elnökének kívánja megküldeni.



A politikus azt is jelezte, hogy tájékoztatást ad a családi vállalkozásban még meglévő tulajdoni hányadáról.



Bejegyzésében nem részletezte, pontosan milyen állítások jelentek meg a vagyonnyilatkozatával kapcsolatban, illetve mely rovatok módosítását tartaná indokoltnak.