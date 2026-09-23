Környezetvédelem

Letarolták a rézsűt Vácon

Bokrokat és facsemetéket távolítottak el egy váci lakóház előtti zöldterületről, a Bagolybükk Környezet- és Természetvédelmi Egyesület szerint ráadásul úgy, hogy a lakók egy része nem is tudott a beavatkozásról. 2026.09.23 20:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komoly kritikát fogalmazott meg a Bagolybükk Környezet- és Természetvédelmi Egyesület egy, a váci Naszály úton történt növényzetirtás miatt.



Az egyesület beszámolója szerint egy lakóház előtti rézsűről bokrokat és facsemetéket vágtak ki, köztük olyan növényeket is, amelyeket évekkel korábban egy azóta elhunyt helyi lakó ültetett.



A bejegyzés szerint a munkát lakossági kérésre végezte el a Váci Városfejlesztő Kft., miközben az épületben élők közül többen nem tudtak előzetesen a növényzet eltávolításáról.



„Hogyan történhet meg az, hogy 1-2 ember kitalálja önhatalmúlag, hogy pusztítsák el a zöldterület nagy részét és nem egyeztet erről a többi ott lakóval?” – tette fel a kérdést az egyesület.



A természetvédők azt is szeretnék tudni, hogy a munka megkezdése előtt milyen szakmai és természetvédelmi szempontokat mérlegelt a városfejlesztő társaság. Szerintük különösen nehezen érthető a növényzet eltávolítása egy olyan aszályos időszakban, amikor máshol önkéntesek próbálják életben tartani a közterületi fákat.



Az egyesület szerint az eset túlmutat a Naszály úti rézsű sorsán. Úgy vélik, szigorúbb szabályokra lenne szükség ahhoz, hogy ne csak a közterületi fák, hanem a cserjék, természetesen megtelepedett facsemeték és összefüggő zöldfelületek is megfelelő védelmet kapjanak.



A jelentősebb növényzet eltávolítását előzetes szakmai vizsgálathoz és dokumentáláshoz, indokolt esetben pedig pótlási kötelezettséghez kötnék.



„A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás korában már nem elég fákat ültetni. Jogilag is meg kell védenünk azt, ami már megnőtt” – fogalmazott a Bagolybükk Környezet- és Természetvédelmi Egyesület.a