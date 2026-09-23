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Vizsgálatot kérnek Rogán Antal feleségének szülőfalujában egy kastély megvásárlása miatt
A Sajó Völgye Tisza Sziget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalhoz fordult: azt kérik, vizsgálják meg a dédestapolcsányi Serényi-kastély megvásárlásának körülményeit és a műemlék felújításával kapcsolatos folyamatokat.2026.09.23 08:23ma.hu
Nyílt levélben fordult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalhoz a Sajó Völgye Tisza Sziget a Dédestapolcsányban található Serényi-kastély ügyében.
A történelmi épület azért is került korábban a sajtó figyelmének középpontjába, mert Dédestapolcsány Rogán Antal feleségének, Obrusánszki Barbarának a szülőfaluja, a kastély tulajdonosi körében pedig olyan üzletemberek jelentek meg, akiket korábbi sajtóbeszámolók a miniszter üzleti, illetve ismeretségi köréhez kapcsoltak.
A mintegy 120 éves, műemléki védelem alatt álló Serényi-kastélyra 2019-ben a Lefkovics György és Sztanó Tamás érdekeltségébe tartozó LeRoy Kft. szerzett vételi jogot. Az épületet végül 2021-ben a Dunai Fedélzet Vagyonkezelő vásárolta meg, amely akkor Fintha-Nagy Ádámot nevezte meg végső tulajdonosként.
Néhány hónappal később ismét tulajdonosváltás történt: a kastély az Arany Sas Vendéglátó Kft.-hez került, amely Lefkovics György és Sztanó Tamás érdekeltsége.
Az épületen azóta jelentős felújítás zajlott. A kastély új tetőt és kéményeket kapott, helyreállították a homlokzatát, a birtokon pedig további építkezés nyomai is láthatók.
A Sajó Völgye Tisza Sziget most azt szeretné, ha az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal áttekintené az ingatlan történetét.
„A Sajó Völgye Tisza Sziget tagjai ezúton kérik, hogy a fent nevezett dédestapolcsányi Serényi-kastély megvásárlásának körülményeit, valamint a felújítással kapcsolatos terveket és folyamatokat kivizsgálni szíveskedjenek!” – áll a nyílt levélben.
A kezdeményezés önmagában nem jelent szabálytalanságot a kastély adásvételével vagy felújításával kapcsolatban. A Tisza Sziget azt kéri a hivataltól, hogy vizsgálja meg, történt-e olyan körülmény, amely intézkedést indokolhat.
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