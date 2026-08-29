Rendszerváltás

Megszüntetik a Kásler Miklós idején létrehozott onkológiai alapítványt

Megszüntetik a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt – jelentette be Dr. Hegedűs Zsolt. A szervezetet még Kásler Miklós minisztersége idején hozták létre, és Hegedűs szerint működésére az elmúlt években százmilliós, illetve milliárdos nagyságrendű közpénzt fordítottak.



Az alapítvány feladatai között szerepelt az onkológiai kutatás és oktatás fejlesztése, az új tudományos eredmények gyógyításban történő hasznosítása, szakmai képzések és nemzetközi együttműködések szervezése, valamint a közép- és kelet-európai onkológusok közötti szakmai kapcsolatok erősítése.



Hegedűs azonban azt állítja, hogy a szervezet kézzelfogható eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Bejegyzésében külön kitért arra is, hogy az alapítvány Budapest XII. kerületében, a Diana utcában mintegy egymilliárd forintért vásárolt és újított fel egy villát.



A politikus közlése szerint az alapítvány megszüntetése egy szélesebb intézkedéssorozat része. Bejegyzésében azt írta, hogy a kormány a Batthyány Lajos Alapítvány, az MCC és az Áder Jánoshoz köthető Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány megszüntetését is bejelentette.



Hegedűs beszámolt arról is, hogy korábban feljelentést tettek a mentőautók beszerzésével kapcsolatban, valamint vizsgálják a Covid-járvány idején vásárolt, állítása szerint koronavírusos betegek ellátására alkalmatlan légzéstámogató eszközök ügyét.



A megszüntetendő onkológiai alapítvány milliárdos értékű ingatlanát a tervek szerint közérdekű célra használják majd, ennek pontos módjáról azonban egyelőre nem született döntés.



Hegedűs szerint a felszabaduló forrásokat többek között az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a betegutak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy fejlesztésére kívánják fordítani.