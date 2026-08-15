Energiaválság
Paks - Magyar Péter: ütemezetten halad a fenékküszöb építése
Távol maradtak az ellenzéki pártok vezetői szombaton a paksi munkálatoktól, ahol délelőtt a bárkák irányított süllyesztését végezték a Duna vízszintjének emelése érdekében.2026.08.15 22:41MTI
Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése - közölte szombat este közösségi oldalán a miniszterelnök.
Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5 ezer tonna kő érkezett Paksra. A Duna előre jelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának - tette hozzá.
A kormányfő szombat délelőtt Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyútelepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható.
A beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével - mondta.
A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján.
A munka két részből áll: egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak fel, valamint két, egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből.
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