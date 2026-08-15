Elképesztő lelet!

Újabb elképesztő leletre bukkantak az alacsony vízállású Dunában

Az alacsony Duna újabb különleges leletet hozott felszínre: egy több tízezer éves állat medencecsontja kerülhetett elő a folyóból.

2026.08.15 18:30ma.hu
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Különleges csontmaradványra bukkantak az alacsony vízállású Dunában. Míg egy laikus számára a lelet könnyen egyszerű csontdarabnak vagy kőnek tűnhetett volna, a megtaláló felismerte, hogy jóval érdekesebb dolog kerülhetett a kezébe.

A fosszíliát később átadta a Magyar Természettudományi Múzeumnak. A beszámoló szerint a szakemberek előzetesen arra jutottak, hogy egy ősi, jégkorszaki nagytestű állat medencecsontjáról lehet szó.

A lehetséges fajok között jégkorszaki bölény, illetve valamely ősi szarvasmarhaféle – például őstulok – merült fel. A lelet korát a bejegyzés szerint 10–30 ezer évre becsülik, vagyis abból az időszakból származhat, amikor a mai Magyarország területének élővilága jelentősen különbözött a jelenlegitől.

A pontos faj és kor meghatározásához további tudományos vizsgálatokra lehet szükség, ezért egyelőre érdemes előzetes azonosításként kezelni a közölt adatokat.

Az extrém alacsony dunai vízállás az elmúlt időszakban valóságos leletvadász-paradicsommá változtatta a folyó egyes szakaszait. Korábban többek között régi roncsok és más történelmi tárgyak kerültek elő a normális vízállásnál rejtve maradó mederrészekből.

Most azonban nem az emberi történelem, hanem a jégkorszak élővilágának egy darabját adhatta vissza a Duna.

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