Rendszerváltás

Megszűnt az óbudai Fidesz frakciója - két képviselő is kilépett

Kiss László közösségi oldalán jelentette be, hogy megszűnt a Fidesz önkormányzati frakciója Óbuda-Békásmegyeren, miután két képviselő kilépett a képviselőcsoportból.



A polgármester tájékoztatása szerint a Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság ülésén Kozma János és Malinás Sándor bejelentették, hogy elhagyják a Fidesz frakcióját.



A két kilépést követően a képviselőcsoport létszáma a működéshez szükséges három fő alá csökkent, így a polgármester közlése szerint a kerületi Fidesz-frakció megszűnt. Kiss László azt is állította, hogy Óbuda-Békásmegyer az első olyan önkormányzat, ahol önálló Fidesz-frakció szűnik meg.



A polgármester hozzátette, a képviselők döntésének részletes okairól nincs információja. Bejegyzésében azt írta, továbbra is pártsemleges együttműködésre törekszik, és arra kérte a két immár független képviselőt, hogy munkájuk során kizárólag a kerület érdekeit tartsák szem előtt.



Kiss László úgy fogalmazott, örül annak, hogy szerinte egyre többen ismerik fel: a helyi közéletet nem szükséges pártpolitikai konfliktusoknak alárendelni. Bejegyzését azzal zárta: „Vannak, akiknek politika, nekem Otthonom Óbuda-Békásmegyer!”