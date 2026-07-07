Rendszerváltás

Vastapssal fogadták a közmédia bocsánatkérését az Országgyűlésben - videó

Mint ismeretes, rendkívüli események történtek kedden az M1-en: a hírcsatorna adását leállították, a képernyőn pedig egy felirat jelent meg: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!” Az élő adást megszakították, a hirado.hu online felülete is elérhetetlenné vált.

A közmédiával kapcsolatos bejelentés és az M1-en olvasható bocsánatkérés az Országgyűlésben is azonnali reakciókat váltott ki. A TISZA Párt képviselői felállva, vastapssal fogadták a hírt, míg az ülést vezető Vitályos Eszter - aki a házelnöki székben foglalt helyet - többször is fegyelemre intette a képviselőket, külön indoklás nélkül próbálva csillapítani a tapsot.