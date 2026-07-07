Rendszerváltás

Leállt az M1 adása, rendkívüli üzenet jelent meg a képernyőn

Rendkívüli események történtek kedden az M1-en: a hírcsatorna adását leállították, a képernyőn pedig egy felirat jelent meg: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!” Az élő adást megszakították, a hirado.hu online felülete is elérhetetlenné vált.



A leállítás előtt Radnai Csaba műsorvezető ismertette az MTVA közleményét. Elmondása szerint megérkezett az intézményhez az új, ideiglenes vezetés élén Horváth P. Andrással, amely már át is vette a közmédia irányítását. A bejelentés szerint az átmeneti vezetés feladata a közmédia működésének teljes átvilágítása, az átállás lebonyolítása, a propaganda felfüggesztése, valamint a hírszolgáltatás szakmai megújítása annak érdekében, hogy a közmédia a jövőben hiteles, objektív és független intézményként működjön.



A történtek előzménye, hogy kedden hivatalossá vált: az MTVA múlt héten kinevezett ideiglenes vezérigazgatója, Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatornaigazgatóját, akit a közmédia munkatársai körében „Pitbull” becenéven emlegettek.



A közmédia vezetésében az elmúlt napokban több személyi változás is történt. Az MTVA kedden hivatalosan is ismertette az ideiglenes vezetői csapat névsorát, amelynek feladata a szervezet átalakításának előkészítése.



Az M1 adásának megszakítása és a képernyőn megjelent üzenet rendkívül szokatlan lépésnek számít a magyar közmédia történetében. Az ügy jelentős visszhangot váltott ki, miközben a nézők egy időre sem televízión, sem a hirado.hu felületén nem férhettek hozzá a megszokott hírszolgáltatáshoz.