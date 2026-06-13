Belpolitika

Fidesz-kongresszus - Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32., tisztújító kongresszusán, Budapesten; a négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint lett. 2026.06.13 20:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktort - aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt - titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre.



Orbán Viktor 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, legutóbb a 2023 novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek.

A kongresszus megválasztotta a Fidesz négy alelnökét is: Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselőt újraválasztották, a három másik alelnök pedig Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, a Fidesz frakcióvezető-helyettese és Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere lett, akik Kubatov Gábort, Németh Szilárdot és Kósa Lajost váltják a tisztségben.



A küldöttek ezt megelőzően nyílt szavazáson egyhangúan elfogadták az országos választmány beszámolóját, és egy ellenszavazattal elfogadták az országos elnökség előterjesztését is, amelynek része volt a választási vereség okait értékelő dokumentum és a Fidesz küldetéséről szóló nyilatkozat is.



Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, és "a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása" elleni tiltakozásról.



A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását: a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd.



Emellett a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült: a húsz vármegyei (fővárosi) elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és a négy alelnökből áll.



Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a vármegyei választmány elnöke Bács-Kiskunban Zsigó Róbert, Baranyában Nagy Csaba, Békésben Erdős Norbert, Borsodban Tállai András, Budapesten Szatmáry Kristóf, Csongrád-Csanádban Czirbus Gábor, Fejérben Varga Gábor, Győr-Moson-Sopronban Gyopáros Alpár, Hajdú-Biharban Papp Zsolt, Hevesben Horváth László, Jász-Nagykun-Szolnokban Hubai Imre, Komárom-Esztergomban Czunyiné Bertalan Judit, Nógrádban Balla Mihály, Pest vármegyében Szűcs Lajos, Somogyban Gelencsér Attila, Szabolcs-Szatmár-Beregben Tilki Attila, Tolnában Csibi Krisztina, Vasban V. Németh Zsolt, Veszprém vármegyében Hegedűs Barbara, Zalában pedig Cseresnyés Péter lett.



A kongresszus kezdetén 901 küldött mandátumát igazolták, a határozatképességhez 451 küldött jelenléte, a minősített többséget igénylő szavazásokhoz 676 szavazat volt szükséges.