Oktatás

Lannert Judit: megszűnik az NKE-n a pedagógusképzés

Megszüntetik az intézmény pedagógus-továbbképzési monopóliumát is.

2026.06.15 10:46MTI
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Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről (NKE), valamint megszünteti az intézmény pedagógus-továbbképzési monopóliumát is - közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Lannert Judit a pedagógusképzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék.

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