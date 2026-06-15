Oktatás
Lannert Judit: megszűnik az NKE-n a pedagógusképzés
Megszüntetik az intézmény pedagógus-továbbképzési monopóliumát is.2026.06.15 10:46MTI
Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről (NKE), valamint megszünteti az intézmény pedagógus-továbbképzési monopóliumát is - közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.
Lannert Judit a pedagógusképzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék.
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