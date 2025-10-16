Háború

Budapest lehet Putyin és Trump történelmi találkozójának helyszíne

Magyarország kész otthont adni Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervezett találkozójának – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint a világ békeszerető emberei számára ez a hír reményt és megnyugvást hozhat.



Orbán Viktor csütörtökön az X közösségi platformon közölte, hogy Budapest készen áll fogadni a két világhatalom vezetőjét, miután Trump egy telefonbeszélgetést követően bejelentette: a tárgyalások lehetséges helyszíne a magyar főváros lehet. „Készen állunk!” – írta Orbán, hozzátéve, hogy az amerikai és orosz elnök közötti tervezett csúcstalálkozó „nagyszerű hír a békeszerető emberek számára szerte a világon.”



A bejelentés percekkel azután érkezett, hogy Trump a Truth Social platformon arról számolt be: Vlagyimir Putyinnal több mint kétórás, „nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott. Az amerikai elnök szerint „jelentős előrelépés” történt, és már a jövő héten magas szintű előkészítő tárgyalások várhatók a felek delegációi között. A budapesti csúcstalálkozó célja a Fehér Ház szerint a ukrajnai konfliktus rendezésének előmozdítása lenne – egy olyan lépés, amelyet Orbán kormánya régóta sürget.



Magyarország az Európai Unióban szinte egyedüliként képvisel következetesen békepárti, diplomáciai irányvonalat Oroszországgal kapcsolatban. A brüsszeli szankciós politikát Orbán többször is „zsákutcának” nevezte, hangsúlyozva, hogy a háború nem katonai, hanem politikai úton zárható le. A kormány a nyáron is üdvözölte a Trump–Putyin alaszkai találkozót, amelyet „a világ biztonságát erősítő eseménynek” nevezett.



A magyar diplomácia már korábban jelezte, hogy készen áll hasonló tárgyalások megszervezésére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter augusztusban úgy fogalmazott, Magyarország „igazságos és biztonságos feltételeket” tud biztosítani bármely olyan béketárgyaláshoz, amely a konfliktus lezárását célozza. „Örömmel járulunk hozzá, ha ezzel elősegíthetjük a béke ügyét” – mondta akkor a tárcavezető.



A tervezett budapesti találkozó jelentős külpolitikai siker lehet Magyarország számára, hiszen a kormány régóta igyekszik közvetítő szerepet vállalni a Kelet és a Nyugat között. A bejelentés ugyanakkor megoszthatja az Európai Uniót, ahol több tagállam is elutasítja az Oroszországgal való közvetlen párbeszédet, különösen amíg az ukrajnai harcok folytatódnak.



Mindazonáltal, ha a csúcstalálkozó valóban megvalósul, az Budapestet a nemzetközi diplomácia egyik központjává emelheti. Egy ilyen esemény nemcsak a magyar külpolitika békepárti pozícióját erősítené, hanem újra reflektorfénybe helyezné az országot a globális biztonságpolitika színpadán – egy olyan időszakban, amikor a világ egyre sürgetőbben keresi a háború lezárásához vezető utat.