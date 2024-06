EU

Orbán Viktor: a háborúpárti paktum ellenére folytatjuk az európai jobboldali pártok együttműködésének kiépítését

Az emberek a változásra szavaztak, de "az Európai Néppárt árulásával" a brüsszeli elit kicselezte őket, és kivédte a Brüsszel bevételét célzó első támadást; a "háborúpárti paktum" ellenére folytatjuk az európai jobboldali pártok együttműködésének kiépítését - írta a miniszterelnök a Magyar Nemzet szombati számában.



Orbán Viktor azt írta: Európa válságban van. Eltűnőben az életünk kereteit meghatározó keresztény civilizáció. Lejtmenetben az Európai Unió is, a kontinens globális gazdasági súlya az elmúlt három évtizedben jelentősen csökkent.



"Az európai rend a szemünk láttára elpárolog", állandósult a terrorveszély, foszladozik a közbiztonság - emelte ki, hozzátéve: emellett visszaszorult az európai érdekérvényesítési képesség a nemzetközi politikában is, béke, rend és fejlődés helyett háború, migráció és stagnálás lett.



A helyzetet szerinte csak súlyosbítja, hogy a brüsszeli bürokrácia az elmúlt években számos hibás politikai döntést hozott. Így Európa egyre inkább belesodródik egy olyan háborúba, amelyen a kontinens semmit sem nyerhet, de könnyen mindent elveszíthet.



A miniszterelnök megjegyezte: a brüsszeli bürokraták az európai emberek pénzét folyamatosan Ukrajnába küldik, a szankciókkal "lábon lőtték" az európai cégeket, felhajtották az inflációt és megélhetési nehézségek közé lökték az európai polgárok millióit. Adóemelésekkel rontották a kontinens versenyképességét, és a zöld átállást félrenavigálták. Európa ma több kőszenet használ és magasabbak az energiaárak, mint öt évvel ezelőtt. A kivéreztetés ellen napi szinten tiltakoznak az európai gazdák, és közben "nyakló nélkül tódulnak be" dömpingáron a kétes minőségű ukrán agrártermékek - sorolta.



Kitért arra, hogy az EU bővítése a Nyugat-Balkán országaival teljesen megrekedt, csak a magyar bővítési biztos heroikus küzdelme hozott némi előrelépést. Pedig az uniónak nagyobb szüksége van az új tagállamokra és azok gazdasági lendületére, mint bármikor korábban - hangsúlyozta.



Orbán Viktor közölte, a félrekezelt migrációs politika miatt ma is özönlenek Schengen területére az illegális migránsok; Brüsszelben viszont ahelyett, hogy átvennék a migrációt megállító országok - például Magyarország - sikeres gyakorlatát, ezeket büntetik és a migránsok beengedésére akarják őket kényszeríteni.

Közismertnek nevezte, hogy 2040-ig Afrikában 750 millióval nő a népesség. Magyarország mindenkit arra figyelmeztet: ma még megállítja az afrikai migránsokat a kerítés, de ilyen rohamosan növekvő számok mellett csak a már középtávon helyben maradást eredményező gazdasági fejlesztésektől remélhetünk megoldást.



Európának nagy fejlesztési programot kellene indítania Afrikában, de ilyen terv Brüsszelben még a látóhatáron sincs - közölte.



Orbán Viktor úgy fogalmazott, a brüsszeli bürokraták kétségtelenül sikeresek a nemzetállamok meggyengítésében és saját hatalmuk növelésében; "ez az elit felidézi bennünk a kommunisták emlékét". Nem az emberek érdekét nézik, hanem a saját eszméiket erőltetik az emberekre. Az éppen aktuális slágerük "a méregzöld politika és a kevert társadalom eszménye".



Emlékeztetett, a válság ténye és a háborús helyzet súlyosbodása már jóval az európai parlamenti választások előtt egyértelműen jelezte, hogy változásra van szükség Európában.



Hangsúlyozta, a baloldali progresszió és háborúpártiság helyett az emberek elsöprő többséggel a változást ígérő pártokra szavaztak. Az EU 27 országából 20-ban olyan szuverenista vagy jobboldali párt nyert, amely kimondottan a változás ígéretével kampányolt. A választás után meg is bukott azonnal a baloldali francia és a belga kormány, és "Berlinben is rezeg a léc" - fűzte hozzá.



Az európai emberek egyértelművé tették, hogy le akarják zárni a szomszédban zajló háborút, meg akarnak szabadulni a progresszív ideológiai ámokfutástól, meg akarják állítani a migrációt, növekedési pályán akarják látni az európai gazdaságot - írta a kormányfő.



Azt írta: az európai emberek a várakozásoknak megfelelően megkezdték "Európa visszavételét", csakhogy a brüsszeli bürokraták ellentámadást indítottak. A status quo fenntartásában érdekelt szocialisták és liberálisok mellé beszervezték az Európai Néppártot, amely a kampányban még változást ígérve gyűjtötte a szavazatokat, ám a választások után mégis a szocialistákkal és liberálisokkal állt össze.



Az Európai Néppárt és a baloldal többi pártja "fittyet hány" az európai emberek döntésére, és "szégyenteljes paktumot kötött", hatalmi osztozkodásba kezdett - közölte a kormányfő, aki ezt a választóktól kapott felhatalmazással való nyílt visszaélésként értékelte, és kiemelte: "egy háborúpárti koalíció köttetett újra".



Hozzátette, "a háborúpárti paktum" egyetlen célja, hogy a brüsszeli elit hatalomban maradjon. Napnál is világosabbnak nevezte, hogy ezért akarják pozíciójában tartani az eddigi sikertelenségekért "nyakig felelős" bizottsági elnököt.

A miniszterelnök kiemelte: a jobboldaliaknak továbbra is az a feladatuk, hogy érvényt szerezzenek az európai választók akaratának. Az első kísérletüket visszaverték, de ezen a héten megtörtént az újratervezés - írta, jelezve, a paktum ellenére folytatni fogják az európai jobboldali pártok együttműködésének kiépítését.



A jobboldali pártoknak erős európai parlamenti frakciókat kell létrehozniuk, majd ki kell építeniük az e képviselőcsoportok közötti együttműködést - jelentette ki.



Közölte, vasárnap két meghatározó erejű esemény történik: "vigyázó szemünket Párizsra és Bécsre érdemes vetnünk". Felidézte, hogy Amerikában is nagy lépést tettek a változás felé.



"Ha minden a tervek szerint alakul, és a Jóisten is megsegít bennünket, az év végére a hazafiak többségre jutnak az egész nyugati világban. Hajrá!" - zárta szavait Orbán Viktor.