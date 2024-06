Gazdaság

Tovább gyarapította vagyonát Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány

Tovább gyarapította vagyonát tavaly a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítvány. A szervezet 2023-ban 3,4 milliárd forint bevétel mellett 90 millió forint adózott eredményt ért el, vagyona pedig az év végén meghaladta a 283,4 milliárd forintot - közölte a PADME szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az alapítvány a 2014-2024 között több mint 17 milliárd forinttal mintegy 1800 oktatási, tudományos pályázatot támogatott határon innen és túl, folyamatosan együttműködött oktatási intézményekkel, tudományos központtokkal, szervezetekkel.



Kiemelték, az alapítvány támogatásával több nemzetközi hírű professzor tette át tevékenysége székhelyét Budapestre, a PABooks kiadó pedig számtalan tudományos sikerkönyvet jelentetett meg magyar nyelven.



Az alapítvány az alapító okiratában foglalt céljainak megfelelően a 2023. üzleti évben mintegy 2 milliárd forint támogatást nyújtott tehetségkutató műhelyek, egyetemek, hallgatók, tudományos közösségek számára - írják a közleményben.



Ismertették, hogy tavaly a PADME támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány innovatív oktatásfejlesztési programját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzori programját, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tehetségkutató tevékenységét, a Külgazdaság című folyóirat 2023-as évi számai megjelentetését, a Kecskeméti Animációs Film-fesztivált, a Neumann János Egyetem ösztöndíjprogramját, a BME Gyerekegyetemet és a BME Művészeti Rezidenciaprogramját, a Selye János Egyetem kutatási programját, a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai programjait, a Tiszaroffi Ösztöndíj, - és Továbbtanulási Programot, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatási és tudományos tevékenységének további fejlesztését, a Magyar Földrajzi Társaság értékmentő tevékenységét, a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megvalósítását.



Eközben a PADME nem csak megőrizte az alapítók által eredetileg juttatott 266,4 milliárd forintos vagyonát, de folyamatosan gyarapította azt, és kizárólag a befektetések hozamokból látta el támogatói tevékenységét. Az elmúlt évi teljesítménynek is köszönhetően az alapítvány vagyona meghaladja a 283,4 milliárd forintot - ismételték meg.



A vagyont továbbra is az Optima Befektetési Zrt. kezeli. Feladata, hogy az alapítványi vagyont értékálló vagyonelemekbe fektesse be - tájékoztatott a PADME.