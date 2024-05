Felsőoktatás

Létrejött Magyarország harmadik UNESCO-tanszéke

A szervezet célkitűzése megalakulásától kezdve az volt, hogy a második világháború borzalmaiból az oktatás és a kultúra által vezesse ki az embereket. 2024.05.06 11:57 MTI

Létrejött Magyarország harmadik UNESCO-tanszéke; a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) induló tanszék a vízkonfliktusok kezelésével foglalkozik - mondta Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke az új szervezeti egység létrehozásának sajtónyilvános nyitórendezvényén csütörtökön.



Réthelyi Miklós ismertette, az UNESCO az ENSZ egyik szakosított szervezete, amely 1945-ben alakult, és amely az oktatás, a tudomány, a kultúra és információs technológia területén tevékenykedik.



A vezetőség a béke, a tolerancia, az emberi jogok és a békés együttélés szolgálatába kívánta állítani a szervezetet - fogalmazott, hozzátéve: a szervezet azóta is elsődlegesen a békére, a biztonságra, az emberi jólétre koncentrál.



Réthelyi Miklós elmondta, hogy az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 1948-ban alakult. Feladatai közé tartozik többek közt a párizsi kirendeltséggel, a magyar kormánnyal, valamint a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás.



Közölte azt is, hogy az NKE-n újonnan létrehozott tanszéket Szöllőssi-Nagy András fogja vezetni, aki "egyedülálló szakértője a víz konfliktusteremtő képességének és azok megoldásának." A professzor 25 évet töltött az UNESCO vezetői alkalmazottjaként, így belülről ismeri a szervezetet - jegyezte meg.



Réthy Pál, a Belügyminisztérium (BM) közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára azt hangsúlyozta: a víz az emberi létünk alapja. A vízkészletek birtoklása, megtartása, elosztása az emberi civilizációk fejlődése során mindig kiemelt jelentőséggel bírt - tette hozzá.



Felhívta a figyelmet: a víz békét teremthet, de fegyveres konfliktus forrása is lehet, az édesvíz források birtoklásáért folyó harc feszültséget kelthet az egyes nemzetek között, s ez akár háborúskodásba is torkollhat.



A vízhiány gazdasági fejlődésünk gátja vagy motorja is lehet - állapította meg.



Réthy Pál kiemelte, hogy a népesség növekedésével párhuzamosan egyre fontosabb az országok közötti összefogás a legértékesebb erőforrásunk megőrzése érdekében.